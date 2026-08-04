Europa u panici zbog širenja zastrašujućeg fenomena: Mlade pretvaraju u plaćene ubojice

Europske sigurnosne službe suočavaju se s rastućom prijetnjom organiziranog kriminala koja regrutira maloljetnike. U središtu istrage nalazi se švedska kriminalna mreža Foxtrot, za koju istražitelji smatraju da je od 2022. godine odgovorna za oko 35 ubojstava, kao i za niz napada i pokušaja napada na izraelske ciljeve diljem Europe, uključujući one s eksplozivom i ručnim bombama. Mreža djeluje po modelu poznatom kao 'nasilje kao usluga'. Umjesto profesionalnih ubojica, Foxtrot sustavno regrutira maloljetnike i vrlo mlade odrasle osobe putem društvenih mreža i aplikacija. Nudi im velike svote novca za izvršenje napada, a upute često šalje na način koji podsjeća na videoigre. Većinu mladih često uhićuju prije ili neposredno nakon napada, pa mreža rijetko mora isplatiti obećani novac.

Jedan od najpoznatijih primjera je Atilla Azimov, koji je za novac ubio pogrešnu osobu i osuđen na doživotni zatvor. Sličan obrazac ponovio se i u Velikoj Britaniji. Norveški tinejdžer Johannes Natland, prošlog je tjedna na Old Baileyu u Londonu proglašen krivim za urotu za ubojstvo. Regrutiran je da izvrši atentat u West Yorkshireu, a uhićen je u hotelskoj sobi u Huddersfieldu s dva vatrena oružja i streljivom. Prema navodima istražitelja, kontaktirao ga je dječak kojeg je upoznao u domu za djecu, a ponuđeno mu je oko 21.000 funti, piše BBC.

Norveški tinejdžer osuđen za planiranje ubojstva u Velikoj Britaniji za švedsku kriminalnu skupinu povezanu s Iranom Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na čelu mreže nalazi se Rawa Majid, poznat kao 'Kurdska lisica'. Prema izvješćima, on se trenutno nalazi u Iranu, a dio operacija mreže povezuje se s iranskim režimom. Istražitelji smatraju da je Foxtrot nakon Majidova odlaska u Teheran djelomično korišten za napade na osobe i institucije koje Iran smatra neprijateljima, uključujući izraelske i židovske ciljeve u Europi.

Europol je zbog širenja ovog fenomena osnovao operativnu radnu skupinu GRIMM u kojoj sudjeluje 11 zemalja: Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Island, Nizozemska, Norveška, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Većina regrutiranih tinejdžera ima tešku životnu situaciju. Istražitelji upozoravaju da mreža namjerno bira sve mlađe izvršitelje jer manje razmišljaju o posljedicama i spremniji su preuzeti rizik.