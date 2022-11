Austrija produžila granične kontrole prema Sloveniji, Mađarskoj i Slovačkoj

Austrijsko ministarstvo unutarnjih poslova na čijem je čelu “narodnjak” (ÖVP) Gerhard Karner izvijestilo je danas javnost da do daljnjega produžuje granične kontrole prema susjednoj Sloveniji, Mađarskoj i Slovačkoj. Kako stoji u MUP-ovom priopćenju za Sloveniju i Mađarsku do sredine svibnja 2023. godine, a za Slovačku do 12. prosinca ove godine.

Ministar unutarnjih poslova Karner tvrdi kako je produžetak graničnih kontrola logičan nastavak borbe protiv krijumčarenja ljudima.

Preciznije rečeno riječ je o najezdi ilegalnih migranata s Istoka, koji su slično kao 2015. godine, ponovno preplavili Austriju. Situacija je vrlo napeta i prijeti da eskalira s obzirom na 200 do 300 izbjeglica koji posljednjih tjedana i mjeseci pristižu u ovu alpsku zemlju svakog dana. Najviše sa sjeverne rute, preko Mađarske, ali i Slovačke.

Nakon kriznog sastanka ministra Karnera s čelnicima devet saveznih austrijskih pokrajina, nema rješenja na vidiku. U javnost je procurila informacija da ako se ovako nastavi i ne uspije se zaustaviti krijumčare s prebacivanjem ilegalnih migranata koji kada se ih uhvati ili otkrije na teritoriju Austrije odmah zatraže azil, morat će, bez obzira na hladnoću, jesen i zimu, spavati na otvorenom, bez krova nad glavom.

Čelnici austrijskih pokrajina su upozorili da su sva prihvatilišta za izbjeglice puna kao kutija šibica, te da nemaju na raspolaganju nove prazne objekte za njihov smještaj. Savezna vlada je uvela kvote, koliko koja pokrajina treba prihvatiti migranata, dok im se ne riješe njihovi zahtjevi za azil. Najviše migranata dosad su zbrinule pokrajine Beč i Gradišće. Preko 100 posto. Ostale pokrajine nisu ispunile određene prihvatne kvote i trenutačno je stanje više nego alarmantno, ističu mediji.

Vezano uz današnji produžetak graničnih kontrola austrijski MUP je naglasio kako se one provode u uskom dogovoru i suradnji s MUP-ovima susjednih zemalja.

Češka je također uvela zbog povećanog broja migranata kontrolu na granici sa Slovačkom.Navedene zemlje nisu jedine članice Europske unije koje su uvele granične kontrole. I Austriji susjedna Njemačka, te Francuska i Danska također trenutačno kontroliraju svoje granice. Europska unija pomno prati tko i zašto uvodi granične kontrole u Europi bez granica. Graničnu kontrolu država članica EU-a u schengenskom prostoru može uvesti najviše na šest mjeseci. I to u slučaju ozbiljne sigurnosne prijetnje njenom javnom redu i internoj sigurnosti. Nakon pola godine Bruxellesu se mora podastrti novi, uvjerljiv dokaz o ozbiljnoj prijetnji za sigurnost zemlje.

Što se tiče kontrola Austrije prema Sloveniji i Mađarskoj, na to je već skrenuta pozornost ove alpske zemlje Europskoj komisiji, koja ju je informirala o nastavku kontroliranja osoba do svibnja sljedeće godine, s ciljem sprječavanja ilegalne migracije.