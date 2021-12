Austrija prešla iz kriznog u normalni modus: Cijepljeni i preboljeli 'otključani', necijepljeni i dalje u lockdownu

Oko 6, 1 milijun cijepljenih Austrijanaca ima važeću “zelenu putovnicu” i kako za njih tako i za one koji su preboljeli Covid-19 od danas je ukinut gotovo trotjedni lockdown, uključujući zabranu izlaska na ulicu u neopravdanim slučajevima. Necijepljeni Austrijanci i dalje, prema odluci austrijske vlade, ostaju “zaključani”. Prelazak iz kriznog u normalni modus od ponoći sa subote na nedjelju znači da su od danas, bolje rečeno od sutra ponovno u Austriji otvorene sve trgovine, a ne samo prehrambene i supermarketi, kao i frizeri & C., fitness centri, bazeni, te kina, kazališta, muzeji i druge kulturne i sportske institucije.

I to uz primjenu “2G” pravila (cijepljen, prebolio) i sigurnosne mjere, prije svega obveznu FFP2 masku u svim zatvorenim prostorima. S današnjim danom svoja su vrata otvorili i kafići i restorani i drugi ugostiteljski objekti te hoteli u većem dijelu zemlje. Jedino je Beč, iz mjera opreza zbog brzog širenja omikron soja koronavirusa, za ugostitelje i hotelijere, unatoč njihovom ogromnom negodovanju, lockdown produžio do 20. prosinca. I pokrajina Gornja Austrija, koja danas nije ama baš ništa otvorila i kompletni je lockdown produžila do 17. prosinca. Kako pišu današnji mediji Austrija danas izgleda kao šareni tepih satkan od raznih krpica. Dok su u nedjelju Tirolci pohrlili na svoja skijališta i uživaju na snijegu i suncu i griju se u planinskim i alpskim drvenim kućicama, Bečani rezignirano šeću austrijskim glavnim gradom kraj zatvorenih kafića i restorana. A sve zato jer je austrijska vlada na čelu s kancelarom Karlom Nehammerom donijela, kako je naglasila, “minimum standarda” za završetak lockdowna i saveznim je pokrajinama prepustila da na osnovi aktualne lokalne epidemiološke situacije same odluče da li će ih primjeniti ili će ih dodatno pooštriti.

Za kulturne manifestacije i priredbe bez označenih sjedećih mjesta do najviše 300 posjetitelja vrijedi “2G plus” pravilo. Dakle ući na njih mogu samo cijepljeni i Covid-19 preboljeli, uz negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. I uz obveznu FFP2 masku. Za kulturne i sportske priredbe u zatvorenom sa unaprijed označenim sjedećim mjestima za do 2.000 osoba primjenjuje se “2G” pravilo (cijepljen, prebolio), ali nije potreban PCR test. Uz naravno obvezno nošenje FFP2 maske cijelo vrijeme priredbe. Za priredbe na otvorenom, koje mogu posjetiti najviše 4.000 osoba, vrijedi također “2G” pravilo i obvezna FFP2 maska. Ukidanjem lockdowna danas su počeli raditi i Božićni sajmovi, no štandovi s pićem i jelom u Beču i nekim pokrajinama i dalje moraju ostati zatvoreni.

U Beču do 20. prosinca. Pa tko voli nek` izvoli! Ono što u cijeloj Austriji ostaje i dalje u lockdownu, i to zasad na neodređeno vrijeme su noćni klubovi, diskoteke i noćna gastronomija kao i tzv. Apres-Ski barovi i lokali na austrijskim skijalištima.