Austrija predstavila Nacrt Zakona o obveznom cijepljenju. Tko se sve mora cijepiti i koje su kazne za prekršitelje?

Danas je u sjedištu austrijske vlade u Beču predstavljen Nacrt zakona o uvođenju općeg obveznog cijepljenja u Austriji od 1. veljače 2022. godine.

Predstavili su ga ministrica za Ustav i EU Karoline Edtstadler i ministar zdravstva Wolfgang Mückstein. Nazočna je prvi put bila i čelnica oporbenih liberala Neosa Beate Meinl Reisinger, čija je stranka također za uvođenje obveznog cijepljenja, kao i oporbena Socijaldemokratska stranka (SPÖ), čija čelnica Pamela Rendi Wagner nije bila na današnjoj pressici. Oporbena krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ) na čelu s kontroverznim Herbertom Kicklom protivnik je obveznog cijepljenja i cijepljena općenito i nije se htjela, kako je istakla Edtstadler, odazvati na vladine razgovore.

Kako je na Pressici istaknuto obveza cijepljenja vrijedi za 7,7 milijuna Austrijanaca starijih od 14 godina.

Edtstadler i Mückstein, su javnost upoznali s Nacrtom Zakona o obveznom cijepljenju i pobrojali tko se sve mora u Austriji cijepiti, ako ne želi da bude novčano kažnjen.

Kako su istaknuli cijepiti se moraju svi stariji od 14 godina, koji imaju prijavljeno prebivalište u Austriji, izuzev nekoliko iznimaka. To su djeca mlađa od 14 godina, trudnice, iako im je preporučeno da je dobro da se cijepe, osobe koje su preboljeli Covid-19 do 180 dana od kada im je PCR testom potvrđena zaraza koronavirusom i osobe sa zdravstvenim problemima, zbog kojih se ne smiju ocijepiti. No, to moraju dokazati posebnom liječničkom potvrdom.

Liječničke potvrde, kako je istakao Mückstein, moći će izdavati liječnici opće primarne zaštite, internisti, psihijatri, dermatolozi, ginekolozi, pedijatri i šef liječnika u Zavodu za zdravstveno osiguranje. Dodao je kako se točan popis liječnika nalazi na web. stranicama Ministarstva zdravstva.

“Za liječnika koji izda lažnu potvrdu, predviđena je kazna do 3.600 eura”, napomenuo je ministar zdravstva. Pojasnio je kako će svi Austrijanci biti uneseni u Središnji registra cijepljenih ispostavljen na saveznoj razini, u kojem će biti evidentirano tko se je cijepio protiv koronavirusa, a tko još nije.

“Zakon o obveznom cijepljenju stupa na snagu 1. veljače 2022. godine, a prvi rok za cijepljenje nakon kojeg kreću kazne je 15. ožujak”, istakao je ministar zdravstva pozvavši necijepljene da ne čekaju na zakonske odredbe nego se odmah prijave za cijepljenje.

Kako su izjavili Edstadler i Mückstein oni koji odbiju se cijepiti nakon što dobiju “podsjećanje” za cijepljenje riskiraju kaznu i do 3.600 eura. U skraćenom postupku kazna iznosi 600 eura i mora se plaćati, ako se u međuvremenu ne cijepi, svakih tri mjeseca, što godišnje iznosi 2.400 eura. Pritom se u obzir uzima i imovinsko stanje prekršitelja i tko ili koga on zbrinjava.

“Za one koji se nakon što dobiju kaznu predomisle i međuvremenu cijepe, mogu se od kazne iskupiti tzv. aktivnim pokajanjem, te će im kazna biti oproštena”, rekla je ministrica i stručnjakinja za Ustav Edtstadler.

“Obvezno je cijepljenje je nužno, kako bi se izašlo iz pandemije”, rekla je pojasnivši zašto je Zakon o obveznom cijepljenju “ultima ratio” i “posljednje sredstvo”, koje stoji na raspolaganju austrijskoj vladi za spas od daljnjeg širenja koronavirusa.

“Više od milijun necijepljenih Austrijanaca je previše”, konstatirala je dodavši kako je sada potrebna “solidarnost sviju”, a to može jedino osigurati zakonodavac uvođenjem obveznog cijepljenja.

“Radi se o zaštiti javnog zdravlja. A virus neće nestati”, rekao je Mückstein vezano uz prigovore da je obvezno cijepljenje zadiranje vlade u ljudske slobode i prava. Napomenuo je kako je do sada barem jednom dozom cijepljeno 6,4 milijuna Austrijanaca, a da je treću dozu dosad dobilo 2,5 milijuna austrijskih građana.

Ono što je Edtstadler istakla kao posebno važno je da je Nacrt zakona vlada napravila u dogovoru i suglasju s četiri parlamentarne stranke: dvije vladajuće, a to je Narodna stranka (ÖVP), kojoj i sama pripada i stranka Zelenih, te dvije oporbene Istranke, socijaldemokratima (SPÖ) i liberalima Neosa.

“Dakle na širokoj osnovi i uz zajednički politički zaključak”, poručila je Edtstadler, napomenuvši da Nacrt već sutra ide u parlamentarnu proceduru kako bi ga negdje sredinom ili krajem siječnja iduće godine moglo usvojiti Nacionalno vijeće austrijskog parlamenta.

“Virus se najbolje može savladati zajednički. Jer je zajednički neprijatelj”, istakao je na kraju Mückstein, zahvalivši kolegici Edtstadler i čelnici Neosa Meinl Reisinger, kao i socijaldemokratima na potpori.

Meinl Reisinger je novinarima objasnila zašto su se liberali također odlučili za uvođenje Zakona o obveznom cijepljenja istaknuvši:

“Opća obveza cijepljenja je posljednja mogućnost za izlazak iz pandemije koronavirusa. I važan pogled unaprijed. Namjerno se neću osvrtati unatrag i na prethodne vladine poteze i sve ono što je do sada propustila učiniti”.

Ono što također na kraju treba istaći je da za prekršitelje Zakona o obveznom cijepljenju koji bi trebao na snagu stupiti 1. veljače 2022. i navodno na snazi biti do kraja siječnja 2024. godine (opp. to je inače godina općih izbora u Austriji), zakonodavac nije predvidio da se novčana kazna ili bolje rečeno prikupljene kazne zamijene zatvorskom kaznom.

A što se tiče rokova cijepljenja,obveza za primanje prve doze cjepiva je do 1. veljače. Drugo cijepljenje treba dobaviti najranije 14, a najkasnije 42 dana nakon prvog cijepljenja. Treću, booster dozu treba primiti, barem kako sada stvari stoje, najranije 120, a najkasnije 270 dana nakon druge doze.

