Austrija ide korak dalje, osnovan Krizni stožer za omikron: 'Trebamo se naoružati protiv virusa'

Austrija zbog sve jačeg širenja omikron soja koronavirusa Europom, ne samo da pooštrava postojeće korona mjere, kao primjerice da od ponedjeljka u Austriju mogu ući samo putnici koji uz potvrdu da su cijepljeni ili već preboljeli korona zarazu moraju predočiti i negativan PCR test ili potvrdu da su cijepljeni i trećom dozom (booster), nego je otišla još korak dalje i osnovala je novi Državni krizni koordinacijski stožer (GECKO), kako bi se pripremila na novi nalet koronavirusa, najavljen već za siječanj i veljaču iduće godine.

Novi Krizno-koordinacijski menadžment predstavljen je u subotu na konferenciji za novinare u Beču. Predstavili su ga savezni kancelar Karl Nehammer, ministar zdravstva Wolfgang Mückstein i ministrica za obranu Klaudia Tanner, a govorili su i novoizabrani čelnici GECKO-a, general bojnik Rudolf Striedinger, koji će biti nadležan za logistiku i operativu i dr. Katharina Reich, glavna direktorica za javno zdravstvo u austrijskom Ministarstvu zdravstva, koja će pokrivati medicinsko-znanstveno područje.

“Omikron je već pred vratima”, upozorio je kancelar Nehammer dodavši kako “više nije pitanje da li će se nova virusna varijanta proširiti Austrijom nego kada? I zato se moramo pripremiti”. “Što se tiče omikrona, prognoze nisu dobre, to moramo kazati”, rekao je ministar zdravlja Mückstein. “Virus je podmukao i moramo se protiv njega naoružati”, dodao je, upotrijebivši vojnički rječnik. To je bilo dovoljno da svoje mišljenje iznese i ministrica obrane Tanner, koja je zahvalila svim vojnicima koji su do sada zdušno pomagali u borbi protiv koronavirusa. “Angažman vojske u vrhu Krizne koordinacije, pokazalo se je dobrim i učinkovitim i u inozemstvu”, ustvrdila je izrazivši pregršt pohvala na račun general bojnika Stiendigera, koji će zajedno s dr. Reich biti na kormilu novoosnovanog državnog gremija.

“Omikron je brz, ali mi moramo biti brži”, rekla je Reich, napomenuvši kako će GECKO okupiti 20-tak “najboljih glava” i objediniti njihov Know-how na opće dobro. “Biti će to team vodećih stručnjaka u zemlji iz područja znanosti, operativne provedbe i komunikacije”, pojasnio je ministar zdravstva. Novoizabrani čelnik Krizne koordinacije general bojnik Striedinger je zahvalio austrijskom političkom vrhu na ukazanom povjerenju. “Sve najbolje glave, iz svih područja, zajedno će se okupiti, kako bi se okončala borba protiv virusa koji je već gotovo dvije godine naš protivnik”, istakao je. Ono što je izazvalo optimizam već na Pressici je bila informacija dr. Reich da će u Austriju, već do kraja ove godine, dakle uskoro, stići prvi lijekovi protiv Covida. Istaknula je kako je to posebno važne za osobe koje se iz zdravstvenih razloga ne smiju cijepiti. Na upit zašto bi se onda dosad necijepljeni uopće trebali cijepiti, ministar zdravstva Mückstein je odgovorio da “Covid-lijekovi nisu alternativa cijepljenju, niti mogu zamijeniti cjepivo.

Oni su samo pomoć u spašavanju oboljelih od razvoja teškog oblika bolesti”. Uz poziv na cijepljenje i testiranje, ono što je bilo jedinstveno svim govornicima je njihovo obećanje da će Krizno-koordinacijski stožer, kako bi spriječio širenje omikrona Austrijom raditi na “bržem cijepljenju, proširenom testiranju i opskrbi novim lijekovima protiv Covida-19”. Brojni austrijski stručnjaci predviđaju da će već početkom godine u Austriji biti dnevno oko 16.000 zaraza omikron virusnim sojem. A kada smo kod brojki treba na kraju reći i nešto optimistično. A to je da je broj novozaraženih posljednjih dana u Austriji u znatnom padu. U subotu je zabilježeno u proteklih 24 sata “tek” 2.167 novozaraženih, ali nažalost još 24-ero umrlih od koronavirusa. To je najniži broj novih slučajeva zaraze u jednom danu, od sredine listopada. Još prošle subote bilo ih je dvostruko više, točnije njih 4.460. Pema subotnjem izvješću Ministarstva zdravstva u Austriji, od koronavirusa još aktivno boluje 47.338 osoba, od čega su 1.863 na bolničkom liječenju, uključujući 496 na intenzivnoj njezi. Dakle prvi put nakon dugog vremena broj pacijenata u jedinicama intenzivne njege pao je ispod brojke 500. Stručnjaci tvrde da je to samo “malo zatišje pred buru”, jer računaju da će brojni društveni kontakti za Božić i Novu godinu, kako u krugu obitelji tako i izvan nje, znatno ubrzati širenje virusa. A omikron je i tako u uzletu.

