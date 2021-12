Pfizer: Dvije doze ne osiguravaju potreban imunitet djeci u dobi od 2 do pet godina, uvodimo booster

Nova istraživanja pokazala su kako dvije doze cjepiva za djecu u dobi od dvije do pet godina ne pružaju dovoljno jak imunitet, stoga se uvodi i booster doza, javljaju iz tvrtke Pfizer.

Inicijalni testovi su indicirali da će preporučena doza proizvesti jak imunosni odgovor kod djece i minimizirati rizik nuspojava, prenosi CNN.

Ipak, nova istraživanja pokazala su kako je potrebno uvesti i treću.

- Nisu identificirani nikakvi sigurnosni problemi, a doza od 3 mikrograma pokazala je povoljan sigurnosni profil za djecu u dobi od 6 mjeseci do 5 godina - naveli su.

- Odluka o uvođenju treće doze odražava predanost tvrtke u pažljivom biranju prave doze kako bi se maksimalno smanjile nuspojave. Ako će to uspjeti, poslat ćemo podatke regulatorima u prvoj polovici 2022. - dodaju.

Tvrtka će također testirati treću dozu i kod starije djece koja još nemaju odobrenje za booster dozu cjepiva. Ove promjene vjerojatno će značiti kašnjenje u odobravanju cjepiva za mlađu djecu, rekao je dr. Anthony Fauci.

- To neće biti vjerojatno do drugog tromjesečja 2022., a nadali smo se da će to biti u prvom tromjesečju, rekao je Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti.

