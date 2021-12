WHO objavio koliko se brzo širi omikron: 'Moguće je da mnogi zdravstveni sustavi brzo postanu preopterećeni'

Varijanta omikron koronavirusa zabilježena je u 89 zemalja i broj slučajeva se udvostručuje u 1.5 do tri dana u područjima prijenosa u zajednici, objavila je u subotu Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Omikron se brzo širi u zemljama s visokim razinama imuniteta u populaciji, no nije jasno je li to zbog sposobnosti virusa da izbjegne imunitet, njegove sposobnosti za povećanom prenosivošću ili kombinacije oboje, navodi WHO.

Agencija je naznačila omikron kao varijantu koja izaziva zabrinutost 26. studenoga, brzo nakon što je prvi put otkrivena, a varijanta još nije dovoljno poznata, kao ni ozbiljnost bolesti koju izaziva.

"I dalje su ograničeni podaci o kliničkoj ozbiljnosti omikrona", rekao je WHO. "Više podataka je potrebno da bi se ona razumjela, uključujući i kako na ozbiljnost utječe cijepljenje i postojeći imunitet."

Dodano je: "I dalje su ograničeni dostupni podaci i nema provjerenih dokaza o učinkovitosti cjepiva ili djelotvornosti za omikron."

WHO je upozorio da bi u nekim mjestima bolnice mogle biti preopterećene s tako brzim rastom slučajeva.

"Hospitalizacije u Ujedinjenom Kraljevstvu i Južnoafričkoj Republici nastavljaju rasti i s obzirom na brz rast slučajeva, moguće je da mnogi zdravstveni sustavi brzo postanu preopterećeni."

>> VIDEO Kreće cijepljenje djece od 5 do 11 godina: Po čemu se razlikuje od cjepiva za odrasle