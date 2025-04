Australske vlasti ubijaju koale snajperima iz helikoptera: 'Eutanazirano' već više od 700 koala

U Australiji traje velika akcija ubijanja koala snajperima iz helikoptera koja bi trebala predstavljati najjednostavniji način eutanazije koala nakon što je požar uništio njihovo prirodno stanište. Ovakvo ubijanje životinja provodi se zbog straha da će koale umrijeti od gladi uslijed gubitka 2.000 hektara nacionalnog parka. Aktivisti za prava životinja izrazili su ljutnju jer tvrde da je do sada ubijeno više od 700 koala, a strahuju da bi broj ubijenih mogao rasti u nadolazećim danima. Zračni snajperisti iz Odjela za energiju, okoliš i klimatske promjene (DEECA) patroliraju svjetskom baštinom Budj Bim u jugozapadnom Viktoriji nakon što je munja izazvala razoran požar prošlog mjeseca, piše Independent.

Međutim, Jess Robertson, predsjednica Koala Alliance, rekla je da su lokalne zajednice zgrožene korištenjem ovakvih metoda. "Ne postoji način da se s helikoptera procijeni je li koala u lošem stanju", naglasila je. Govornik Koala Alliancea podijelio je slike helikoptera koji kruži nad uništenom šumom na Facebooku. "Ove koale dolaze iz plantaže plavetnog eukaliptusa koja je nedavno iskrčena u blizini nacionalnog parka. DEECA još uvijek tamo puca. Broj žrtava raste. Ako su koale pogođene dok su bile u drveću, to znači da bi mnoga mladunčad ostala da pati i umre. To je odvratno. To je okrutno. Upravo zbog toga DEECA nije željela da javnost sazna", navodi se.

Premijerka Viktorije, Jacinta Allan, obranila je ovu politiku, rekavši da su koale bile "ozbiljno ozlijeđene i u velikom stresu". "Savjetovano mi je da je odjel poduzeo opsežna ocjenjivanja u kontekstu požara koji je prošao kroz ovu lokalnu zajednicu, a koji je izazvan munjom. Nakon ispitivanja okolnosti, ovaj pristup je ocijenjen kao način da se doista uvidi da su koale bile u velikom stresu. To je savjet koji sam dobila, a u vezi tih ocjena, oni su napravljeni od strane stručnjaka za divlje životinje", objasnila je.

No, istraživači koala tvrde da je ovaj pristup samo još jedan primjer "duge povijesti lošeg upravljanja vrstom i njenim staništem". "Ne možemo potpuno eliminirati požare, ali kontinuirane, zdrave šume mogu pomoći u smanjenju rizika i ozbiljnosti požara. Staništa koala trebaju biti opsežna i povezana, a upravljanje plantažama plavetnog eukaliptusa treba uzeti u obzir koalu jer su ova stabla vrlo privlačna za njih", rekao je Rolf Schlagloth, s CQUniversity Australia. "Eutanazija bi trebala biti posljednja opcija kada su životinje ozbiljno ozlijeđene", dodao je.