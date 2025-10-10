Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Borislav Ristić
Autor
Borislav Ristić

Atmosfera u Americi blizu je ruba da nasiljem počnu rješavati političke probleme

10.10.2025. u 12:00

Politička podrška Trumpovoj administraciji ovisi o rješavanju problema imigracije, što je, kako postaje sve jasnije, lakše bilo obećati nego učiniti.

Zapad je u previranju. U Europi je sve jači antiimigrantski pokret, dok vladajuća politička elita, izgleda, uopće nema ideju kako riješiti taj problem. Bilo bi, uostalom, iluzorno i očekivati rješenje problema od istih onih koji su problem i stvorili. To stvara blokadu društva i otvara sve veći jaz između vlasti i građana, pa vidimo kako slabi povjerenje i u demokraciju, dok se kohezija traži u strahu od ratne prijetnje izvana.

Tu vjerojatno leži i glavni uzrok “ratobornosti” europskih političkih elita i njihovu miniranju Trumpove mirovne inicijative vezane uz Ukrajinu. “Barbari pred zidinama su ipak neko rješenje”, kako bi rekao Kavafi. Nikome ne odgovara normalizacija jer bi ona otkrila veličinu problema “unutar zidina”. Zato se ide na radikalizaciju i umjetno stvaranje izvanrednog stanja. Jučer korona, danas Rusi, samo “da se Vlasi ne dosjete”. Predvidljiv efekt ove socijalne i političke dinamike bit će – točnije, to se već događa – to da bruxelleske institucije preuzimaju sve više ingerencija na štetu europskih nacionalnih država. To će, zauzvrat, izazvati revolt kod dijela političke elite koja će u “suverenizmu” vidjeti svoju šansu. Kad se na to doda nastupajuća energetska kriza, novi val “exita” mogao bi biti još i najmanje zlo.

Ključne riječi
Trump radikalizacija antiimigrantski prosvjed

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još