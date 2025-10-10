Atmosfera u Americi blizu je ruba da nasiljem počnu rješavati političke probleme

Zapad je u previranju. U Europi je sve jači antiimigrantski pokret, dok vladajuća politička elita, izgleda, uopće nema ideju kako riješiti taj problem. Bilo bi, uostalom, iluzorno i očekivati rješenje problema od istih onih koji su problem i stvorili. To stvara blokadu društva i otvara sve veći jaz između vlasti i građana, pa vidimo kako slabi povjerenje i u demokraciju, dok se kohezija traži u strahu od ratne prijetnje izvana.
Tu vjerojatno leži i glavni uzrok “ratobornosti” europskih političkih elita i njihovu miniranju Trumpove mirovne inicijative vezane uz Ukrajinu. “Barbari pred zidinama su ipak neko rješenje”, kako bi rekao Kavafi. Nikome ne odgovara normalizacija jer bi ona otkrila veličinu problema “unutar zidina”. Zato se ide na radikalizaciju i umjetno stvaranje izvanrednog stanja. Jučer korona, danas Rusi, samo “da se Vlasi ne dosjete”. Predvidljiv efekt ove socijalne i političke dinamike bit će – točnije, to se već događa – to da bruxelleske institucije preuzimaju sve više ingerencija na štetu europskih nacionalnih država. To će, zauzvrat, izazvati revolt kod dijela političke elite koja će u “suverenizmu” vidjeti svoju šansu. Kad se na to doda nastupajuća energetska kriza, novi val “exita” mogao bi biti još i najmanje zlo.
Politička podrška Trumpovoj administraciji ovisi o rješavanju problema imigracije, što je, kako postaje sve jasnije, lakše bilo obećati nego učiniti.
Dok vodstvo sjedi iza saborske govornice, mladi HDZ-a pušteni su internetskim lavovima
Nešto su sasvim drugo od njih oni izabrani, poput mlađahnog Resslera ili Milića Juniora, koji su uzdignuti na vrh a da ih nitko nije nikad pitao koliko su od jutra našli uvreda u svom inboxu.
Moša Pijade ogledalu vodi ljevicu što ga izdaje bez srama, dok Kati ostaje – besplatna reklama
“Da bilo koja druga vlast to napravi nekom narodu, koja nije komunistička, ljevičari bi je prvi prozivali za etničko čišćenje i otimačinu imovine”, komentira Nakić, koji je, obrađujući moj post u tekstu na svom portalu, primijetio da sam ga objavila na Facebooku “jer ga Večernji list ne bi objavio iz nekoliko ideoloških razloga”.
Trump je ipak u nečemu uspio, primirje i puštanje talaca dobra je vijest
Puno se puta tu pojavljuje “ako”, puno je različitih faza provedbe mirovnog plana, ali već i prva faza znači puno
Zašto Diella nije rješenje za Hrvatsku u borbi protiv korupcije?
Diella je građanima otprije poznata putem platforme e-Albanija, koja im od početka ove godine omogućuje digitalni pristup gotovo svim vladinim uslugama, a sada je, eto, unaprijeđena. No nisu svi oduševljeni.
Lav XIV. ponovno je Hrvate počastio titulom da su 'predziđe kršćanstva'
Tako ćete i dalje biti kvasac mira, dobra i nade u svijetu ranjenom nasiljem i ratovima, koji su i vama iz povijesti poznati”, poručio je Lav XIV. u utorak, a u srijedu je kazao hodočasnicima da budu “svjedoci Krista Uskrsloga i kvasac nade u društvu u kojemu su ukorijenjeni”.
Počinje li kazneni postupak istragom ili tek potvrđivanjem optužnice?
Mnogi se ovih dana ogorčeno prisjećaju za što su sve morali predočavati potvrde o nekažnjavanju ili potvrde da se protiv njih ne vodi kazneni postupak
Tko god uspoređuje Hrvatsku i Palestinu, pokazuje kolosalnu političku nepismenost
Realistično, nema toga državnika na svijetu, osim pape i možda Dalaj-lame, koji u takvom momentu ne bi pokrenuo ratni stroj.
Pretilost djece globalni je problem, a zdrava hrana postaje luksuz
Izraženija prekomjerna težina kod djece i mladih ne samo da može utjecati na njihovo samopoštovanje i socijalnu isključenost već je povezana i s nizom metaboličkih poremećaja. U SAD-u je više od petine pretile djece i mladih, u Njemačkoj četvrtina.
Greta Thunberg u svom poremećaju iz spektra autizma pronašla je ‘supermoć’
Primjerice, studija Švicarskog saveznog instituta za tehnologiju koja je 2023. istražila utjecaj Gretinih klimatskih prosvjeda, utjecala je na životne navike Švicaraca: njih čak 30% promijenilo je svoje navike vezane uz prijevoz, kupnju i recikliranje.
Kako kreativnim računovodstvom natjerati Rusiju da plati ratnu odštetu
To je igra mladog tigra zvanog EU. Ruski medvjed neće biti sretan, ali led je krenuo, Komisija tvrdi da je našla čvrste pravne temelje za takav manevar i prijedlog uskoro ide van, a onda počinje i odlučivanje u Vijeću EU, među državama članicama.