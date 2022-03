Milanović: Vučić se hvali, da oni imaju neku opremu, ali vjerojatno ni oni to ne bi mogli oboriti

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku na obilježavanju 30. obljetnice osnutka i djelovanja 93. Krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na kojem je, osvrnuvši se na nedavni pad vojne letjelice u Zagrebu, istaknuo važnost protuzračne obrane.

"Incident, koji se pukom srećom nije pretvorio u katastrofu, od prije nekoliko dana kada je na naš glavni grad Zagreb palo strano tijelo, pokazuje koliko je obrana važna. Pokazuje da kada čak i nisi u stanju neke stvari spriječiti, ipak moraš učiniti sve da do njih ne dođe. Naprosto da bi bio miran", poručio je predsjednik Milanović.

Ponovio je potrebu za ulaganjem u protuzračnu obranu. "Moja poruka i želja, zahtjev je da se u hrvatsku protuzračnu obranu, pored onoga što je odlučeno da se nabavlja, stječe i usvaja - što pozdravljam - da se nabave i neki sustavi i to vrlo brzo, koji nam jamče veću mirnoću“, rekao je.

"Apsolutna zaštita ne postoji i nitko je nema. Ali neke stvari se mogu napraviti naprosto zato da bismo bili čiste savjesti i obraza pred svojim građanima i obiteljima, gradovima, selima i zavičajima da smo napravili sve. U ovom trenutku nismo napravili sve i potpuno sam uvjeren da hoćemo u sljedećem kratkom razdoblju, da se ovakve stvari više nikada ne bi ponavljale“, poručio je predsjednik Milanović dodavši kako sada nema smisla tražiti krivca za koje je uvjeren da ih niti nema u hrvatskim redovima.

"Hrvatska država i Vlada, hrvatska ukupna politička javnost, oni koji odlučuju o novcu, proračunu moraju biti svjesni, i vjerujem da jesu svjesni, koliko su ovo važne stvari i koliko je - kada se dogodi ono što ne želite da se dogodi - kasno za okretanje iza sebe i za traženje izgovora i za traženje krivca. Stvari treba promišljati i raditi unaprijed“, zaključio je Predsjednik.

Nakon svečanosti, dao je izjave za medije.

"Što se tiče Rafalea, dobro došli. Teško je kontrolirati nebo sedam dana u tjednu, u slučajevima kao što je slučaj s letjelicom pitanje je tko bi to uspio oboriti. To što se Vučić hvali, da oni imaju neku opremu, ali vjerojatno ni oni to ne bi mogli oboriti. Traje istraga. Istragu vodi vojska. O tome se ne priča. To je infantilno, štetno. O ovom se ne govori ako nisi siguran što se dogodilo. Srećom nitko nije stradao", kazao je.

"To ne može raditi ni DORH ni policija. To radi vojska, istragu vodi obavještajna pukovnija i kad stvar bude definitivna, to ćemo znati. Građanska odgovornost je da se o tome ne lupeta. Plenkovića držim razumnim, njegov ministar priča o onome o čemu se ne priča. Potpuno je izgubljen čovjek. Dođe tamo, stavi uniformu s prezimenom, lovačku kapu, demižonku i priča nešto", dodao je.

"Naprosto Hrvatska je zemlja visoke sigurnosti, da, dogodi se da bande pucaju u Splitu kalašnjikovima. Nema opasnosti u BiH. Nema tamo nitko oružje, manevarsku sposobnost da nešto napravi, to je pokazivanja prisutnosti", kazao je o prisutnosti EUFOR-a.

"Još jednom, ne se zezati. Čekaš dok završi istraga. O tome ne govoriš ni ako si kemičar i balističar, a pogotovo ne ako si lažni doktor znanosti. Ne mogu reći je li bila eksplozija, o tome ne govoriš", dodao je.

"Ja sam premijera nazvao kada se to dogodilo. Ako bude summit NATO-a javit ću mu se da mu kažem što ću tamo govoriti, Bitno je da obuzda ljude da ne lupetaju. Vijeće za nacionalnu sigurnost nije operativno tijelo. Ono nije permanentno", kazao je.

