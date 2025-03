Apokaliptične snimke požara koji guta sve pred sobom: 'Tu smo bili 30 godina, ne znam ni gdje je kuća bila'

Strašni požar hara Južnom Korejom. Požar ove veličine zadnji put se dogodio prije 25 godina, ali nikad nije bilo ovako smrtonosno. Većina poginulih u trenutnim šumskim požarima bili su lokalni stanovnici u svojim 60-im i 70-im godinama, koji su bili zarobljeni plamenom koji se brzo kretao.

❗️🇰🇷 - At least 16 people have died in wildfires across South Korea as of March 25, 2025.



A massive fire that started in Uiseong, North Gyeongsang Province, has been spreading for four days, reaching Andong, Cheongsong, Juwangsan National Park, Yeongyang, and Yeongdeok.



