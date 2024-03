Anušić o razgovoru s Milanovićem: 'Taj sastanak mi je bio škola, vodit ćemo zapisnik. Ovako nema smisla'

Ministar Ivan Anušić u srijedu je dao izjavu za medije, a tom prilikom je, među ostalim, komentirao i sastanak s predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem na kojem su razgovarali o šefu SOA-e. Anušić je naglasio da je na sastanku bilo šest sudionika, među kojima su bila i dva njegova savjetnika, koji, kaže, mogu potvrditi njegovu verziju događaja. "Ovo je zadnji put da ću to ponoviti i neću više odgovarati na ta pitanja što se tiče sastanka na Pantovčaku. Sad ću odgovoriti i završio sam s tom pričom", kazao je.

Ponovio je da je razgovarao s predsjednikom države oko ponovnog imenovanja Daniela Markića za ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA). "Razgovarao sam s predsjednikom države i znam što sam dogovorio, a to mogu potvrditi ljudi koji su bili sa mnom. Ako to treba potvrđivati stotinu puta, onda više nema nikakvoga smisla. Ako oni misle da je to tako bilo, neka onda misle tako. Ono što mi je bila škola sa sastanka jest da neću više razgovarati na riječ, nego ćemo voditi zapisnik. Ovo očigledno nema smisla", poručio je Anušić. Na daljnje upite novinara o novom šefu SOA-e kazao im je da se obrate ministru branitelja Tomi Medvedu, koji je, kaže, zadužen za to pitanje.

Podsjetimo, hrvatska Vlada i predsjednik Milanović naišli su na nove nesuglasice oko imenovanja novoga šefa SOA-e. Milanović je predložio predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću da imenuju Markića za v. d. ravnatelja SOA-e, na što mu je premijer odgovorio da ostaje pri svom stavu te mu je formalno predložio Markića kao trajno rješenje na toj poziciji.

"U vezi s Vašim pismom od 11. ožujka kojim predlažete privremeno rješenje da se sadašnji ravnatelj SOA-e imenuje vršiteljem dužnosti od 6. svibnja na rok od dva mjeseca, ostajem kod svog javno iznesenog stava te Vam sada, dok još nisu raspisani izbori za Hrvatski sabor, i formalno predlažem kao trajno rješenje Daniela Markića za ravnatelja SOA-e", odgovorio je Plenković.

Navodeći kako je Markić svojim rezultatima i profesionalnošću opravdao ponovljeno povjerenje na čelu SOA-e, Plenković je napomenuo da je njegov prijedlog predsjedniku prethodno prenio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić prilikom usuglašavanja o imenovanju generala Tihomira Kundida načelnikom Glavnog stožera HV-a. "O prijedlogu ponovnog imenovanja Markića prilikom Vašeg razgovora s Ivanom Anušićem postignut je dogovor, što je on i javno potvrdio. Stoga nije jasno zašto ne poštujete postignut dogovor i sada odbijate ponuđeno trajno rješenje", ustvrdio je premijer.

Nejasno je, dodao je, i zašto dva mjeseca prije isteka mandata predsjednik predlaže imenovanje vršitelja dužnosti iako se on zakonito može imenovati neposredno prije isteka mandata. "Ako vam je Markić iz bilo kojeg razloga sporan, nejasno je zbog čega upravo njega sada predlažete za vršitelja dužnosti Sigurnosno-obavještajne agencije", kazao je premijer u odgovoru predsjedniku.

Vezano za imenovanje zamjenika ravnatelja SOA-e, napomenuo je da je propisana procedura nešto drukčija jer je inicijativa predlagatelja na ravnatelju SOA-e, koji stoga prethodno treba biti imenovan i to ne može biti vršitelj dužnosti. Podsjetio je da, otkako je na snazi Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu iz 2006. godine, zamjenik ravnatelja nikada do sada nije bio imenovan, pa ni u vrijeme kada je na čelu SOA-e bio sadašnji savjetnik predsjednika za nacionalnu sigurnost. Konačno, pozvao ga je, ako je suglasan s imenovanjem Markića ravnateljem SOA-e, da ga supotpiše i vrati mu ga radi provođenja zakonom propisane procedure.

GALERIJA Novi udar Zorana Milanovića oko izbora ravnatelja SOA-e