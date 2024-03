Novi udar Zorana Milanovića oko izbora ravnatelja SOA-e

Predsjednik RH, Zoran Milanović već drugi put u 13 dana blokira (re)izbor ravnatelja SOA-e Daniela Markića, kojemu drugi mandat istječe početkom svibnja ove godine. Nakon što je zadnjeg dana veljače u priopćenju ustvrdio kako ne postoji dogovor oko Markića, te njegov reizbor uvjetovao nadzorom rada SOA oko imenovanja GDO Ivana Turudića i izmjenama nekih propisa o radu Agencije, Milanović je izdao novo priopćenje, u kojemu je još pojačao svoje "uvjetovanje".

Prije toga, novi ministar obrane, Ivan Anušić objavio je kako su se Vlada RH i predsjednik bili usuglasili da novi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH bude general Tihomir Kundid, i to na prijedlog predsjednika RH, a onda, "u paketu", na prijedlog vlade RH, Markiću će, zauzvrat zajedno odobriti i treći mandat. Svojim priopćenjima, pak predsjednik tvrdi da takvog dogovora u paketu nije bilo, a Anušić potvrđuje da su si, naprotiv bili "dali riječ".

Tako ova situacija sve više podsjeća na ljetošnji skandal oko imenovanja novog ravnatelja VSOA-e, vojne tajne službe, gdje je predsjednik vrlo grubo odbio imenovanje generala Mije Validžića kojeg je predložila Vlada. Riječima; Preko tarabe mi bacaju nekog generala kojeg sam nekoliko mjeseci prije toga, ne dao privolu, kao što nepismeni Plenković kaže, nego imenovao kao vrhovni zapovjednik na jedno mjesto u Glavnom stožeru. Da bi ga ta ista braća probala preseliti u VSOA-u tako da me ucjenjuju preko medija...". Nakon toga Validžić, koji u vojsci ima veliki ugled, povrijeđen odustao je od kandidature i toga da bude lutka za poigravanje. I izabran je drugi general, Ivan Turkalj.

U svom novom dopisu upućenom premijeru Andreju Plenkoviću predlaže da Markića imenuju za v.d. ravnatelja SOA-e "od isteka njegovog mandata 5. svibnja 2024. do izbora novog ravnatelja SOA-e, a najdulje na dva mjeseca". Objašnjava kako će mu zbog raspuštanja Sabora, "izgledno mandat završiti u trenutku kada vrlo vjerojatno još neće biti formirana nova Vlada RH zbog čega se neće moći provesti ni zakonska procedura imenovanja". Potom napada Plenkovića da je, bez racionalnog objašnjenja odbio da zajednički imenuju i ravnatelja, ali i zamjenika ravnatelja SOA-e, što je njegov novi uvjet.

"Isto tako, niste pokazali ni najmanje interesa da se pristupi izmjenama relevantnih podzakonskih akata kojima bi se poboljšalo funkcioniranje SOA-a i tako izbjeglo ponavljanje slučaja Turudić", kaže dalje.

Iz ovog je dopisivanja jasno da Milanović ima nešto protiv produživanja mandata Markiću, da ostavlja rješavanje tog pitanja za vrijeme nakon provedenih parlamentarnih izbora jer možda računa da HDZ neće uspjeti, pa će on sam nametnuti svoje rješenje za SOA-u. Bilo da ipak potvrdi Markića, ili odredi novo lice. U svakom slučaju ovo već liči na namjerno poigravanje imenima i ljudima kojih Hrvatska i nema baš na izbor. Zašto to predsjednik radi, pa – zato što može. I to jest neodgovorno. Zašto? Pa ako se vratimo na meritum stvari, Milanović ili nema pojma, ili se namjerno pravi nevješt kada je funkcioniranje sustava nacionalne sigurnosti u pitanju. Njemu, naime, zakon daje alate da provjeri stručnost i procedure postupanja SOA-e oko imenovanja Turudića. Kad bi ga to doista i toliko zanimalo. Smatra li da je SOA tu podbacila, treba zatražiti nadzor nad radom SOA-e. Tko provodi taj nadzor – najvažniji za to ovlašten je Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS). On ima pravo uvida u svu dokumentaciju SOA-e i može obavljati razgovore s ravnateljem i zaposlenicima SOA-e. Tko je na čelu UVNS-a, dakle predstojnik – Valentin Franjić. Tko je za to mjesto predložio Franjića – pa predsjednik Milanović! Pa zašto onda ne zatraži nadzor rada SOA-e, jer bi trebao imati povjerenja da će to Franjić, kojeg je on 2021. predložio, odraditi to po propisima? Pa neće valjda SOA sama o sebi napravi analizu! Što se tiče hitne prepravke raznih podzakonskih akata oko sigurnosnih provjera koje Milanović opetovano postavlja kao uvjet, jasno je da namjerno traži, a svjestan je da vremena za to nema.

Ostane li pri svojim sadašnjim stavovima oko izbora Markića, jasno je da računa na stvaranje nestabilne situacije uoči parlamentarnih izbora. Što zapravo traži, u zamjenu za nagodbu oko tog pitanja, još nije razvidno. Kao niti to kako će na ove nove ucjene odgovoriti Plenković. Nakon što je Milanović postao neumoljiv oko svojih ovlasti, valja se podsjetiti kako je, u sličnim situacijama, s ovlastima koje je imao kao premijer, postupao. Nije si dao "soliti" po glavi, naprotiv. On je 2014. godine osobno odabrao Dinka Cvitana kao jedinog kandidata za GDO. Saboru je tako dao mogućnost da samo glasati za ili protiv Cvitana, nije bilo niti natječaja niti rasprave, kao u slučaju Turudića. Vlada je Cvitana predložila na zatvorenom dijelu sjednice. Već kao predsjednik države, Milanović je 2021. sam predložio Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda. Premda se ona nije niti javila na otvoreni javni poziv!? Nakon što nije izabrana, Milanović je zaželio da to bude Radovan Dobronić. I bi tako. Sada Milanović traži i istodobno imenovanje "zamjenika ravnatelja SOA-e". To jest kvaka 22, jer, od formiranja SOA-e, 2006., pa sve do sada, dakle u 18 godina, niti jedan ravnatelj nije imao zamjenika! Pa niti Dragan Lozančić, koji je sada Milanovićev savjetnik. Dakle, predsjednik komplicira i izmišlja svakih 2 tjedna novi uvjet. Svjestan da te uvjete nitko ne može brzo ispuniti. Očito mu i nije do dogovora, čekat će da se karte na izborima opet promiješaju. Bez obzira na nestabilnost koju širi po prevažnim institucijama. A kad smo već kod sigurnosnih provjera i njihove adekvatnosti, one se provode na isti način od 2008. Jedina je izmjena zakona napravljena 2012., kad je vlada ukinula provedbu sigurnosnih provjera za državne dužnosnike (ministre, zamjenike i pomoćnike), uz stav da im tajne službe više neće "prekopavati po životima samo zato što su preuzeli funkciju u izvršnoj vlasti". Čije su to bile riječi – pa Zorana Milanovića. Ovako već izgleda kao da je u sukobu sa samim sobom.

