Anušić: Vrlo brzo ćemo imati prijedlog većine. Večeras imamo još jedan sastanak s Domovinskim pokretom

Potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić rekao je u ponedjeljak kako se nazire kraj pregovorima HDZ-a i Domovinskog pokreta oko formiranja većine u Hrvatskom saboru, istaknuvši da će HDZ vrlo brzo sastaviti Vladu.

"Razgovori teku kako smo i planirali. Razgovarali smo već do sada dva ili tri puta, svakodnevno smo u vezi i komunikaciji, večeras ćemo imati još jedan sastanak koji će okupiti naše pregovaračke timove u cjelini i mislim da ćemo vrlo brzo ćemo imati prijedlog i većine u Hrvatskom saboru, tj. konstituiranje Sabora s predsjednikom Sabora, i nakon toga izglasanu Vladu", rekao je Anušić nakon sudjelovanja na svečanosti obilježavanja 33. obljetnice osnutka 3. gardijske brigade "Kune".

Nazire se kraj i HDZ će vrlo brzo sastaviti Vladu, naglasio je i dodao da im informacije koje su proteklih nekoliko dana dobili međusobno komunicirajući daju za pravo to i reći, a to je i premijer danas rekao u Bruxellesu. Za komentare da bi dogovor s Domovinskim pokretom bila već gotova stvar da je on predsjednik HDZ-a a ne Plenković, Anušić je rekao da je predsjednik stranke, kandidat za premijera i nositelj njihove političke priče na izborima Plenković, ustvrdivši da će tako i biti.

"Tu nema nikakve dileme i s Plenkovićem će se dogovoriti isto kao što bi se sa mnom dogovorili", rekao je. Upitan može li se ikako pomiriti situacija između Domovinskog pokreta i SDSS-a, Anušić je napomenuo da je DP u izbornoj kampanji, programu i odlukama na predsjedništvu rekao da im je SDSS neprihvatljiv. Istaknuo je kako u ovom trenutku moraju "svi razumjeti da je to stav DP-a iz kojeg oni neće reterirati". "Što je OK, na kraju krajeva i poruka hrvatskih birača, kad zbrojimo mandate koje su dobili HDZ i DP, jasno pokazuje volju da se vlada upravo tako složi", rekao je Anušić.

Nezavisni zastupnik s liste DP-a Željko Lacković traži da manjine imaju manji utjecaj kod glasanja o proračunu i sastavljanju Vlade, a Anušić je poručio kako smanjivanje prava manjina nije tema razgovora ni pregovora, niti će biti. Govoreći o sastanku SDP-a i DP-a, Anušić je rekao kako "naravno da Domovinski pokret mora razgovarati i s drugim političkim opcijama".

"Ako nađu zajednički stav i strategiju ili cilj, OK, ali mislim da je Domovinski pokret i SDP nešto što je u ovom trenutku po meni nespojivo, ali govorim iz moje perspektive, ne iz njihove", naveo je.

