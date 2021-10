Analiza podataka: Veću smrtnost od koronavirusa imaju loše procijepljene zemlje istočne Europe

Više mrtvih na milijun stanovnika od naših 31 ima 11 zemalja, od susjeda Srbija 43, BiH i Crna Gora 67, a najviše Litva 78, Bugarska 103 i Rumunjska 132, sve istočnoeuropske zemlje s još manjim omjerom cijepljenih od nas

Veću smrtnost od korone imaju loše procijepljene zemlje istočne Europe

Istaknutu činjenicu da u posljednjih mjesec dana imamo triput više zaraženih i mrtvih nego lani u isto vrijeme, neki su "nevjernici" iskoristili kako bi likovali, pametujući o tomu kako je to očigledan dokaz ne samo da cjepivo nije učinkovito, nego i da je štetno. Iako s obzirom na broj zaraženih protekla četiri tjedna, broj teških oboljenja i smrtnih ishoda je s obzirom na lanjske trendove trebao biti puno veći nego što jest, što je upravo dokaz učinkovitosti cjepiva.

Za cjepivo nikad nitko nije rekao da je sto posto učinkovito. Štoviše, s razvojem delta-varijante virusa učinkovitost mu je smanjena, kako za koje cjepivo do 67 pa i 50 posto što se tiče zaraznosti, ali što se tiče razvoja teškog oboljenja od Covida-19 učinkovitost mu je i dalje vrlo visoka, iznad 90 posto. To znači da se i cijepljeni mogu zaraziti, ali ipak još uvijek značajno manje nego necijepljeni, ali što je puno važnije značajno manji broj cijepljenih će razviti rizične oblike bolesti. U posljednjih mjesec dana 76 posto umrlih i 73 posto hospitaliziranih nisu bili cijepljeni.

Po broju zaraženih na milijun stanovnika Hrvatska je u proteklih tjedan dana 11. od 41 zemlje Vijeća Europe (izuzeli smo zemlje i teritorije koji prema podacima Worldometera imaju manje od 100.000 stanovnika) i UK je jedina zapadnoeuropska zemlja s gorim omjerom zaraženih, a sve ostale su istočnoeuropske. Po smrtnosti na milijun stanovnika smo 12., a više mrtvih od nas u proteklih tjedan dana na milijun stanovnika imaju isključivo istočnoeuropske zemlje. Dok je kod nas na svakih milijun stanovnika proteklog tjedna umrla 31 osoba zaražena koronavirusom, kod tri susjedne zemlje još veća je smrtnost, u Srbiji 43, BiH i Crnoj Gori 67, a ispred njih su samo najgora Rumunjska 132, Bugarska 103 i Litva 78.

Kad se ti podaci stave u korelaciju s omjerom cijepljenog stanovništva po zemljama, onda je uočljivo da upravo zemlje s većim omjerom umrlih imaju najmanji omjer cijepljenih i obrnuto. Naime, istočnoeuropske zemlje imaju značajno manje cijepljenog stanovništva od zapadnoeuropskih, a najveći otpor cijepljenju imaju, prema podacima Our World in Data, u BiH (15,6 posto cijepljenih s dvije doze), Bugarskoj (20,2), Moldaviji (20,8), Rumunjskoj (29,6), Rusiji (31,3), Crnoj Gori (37), Slovačkoj (41,8), Srbiji (42,5), dakle upravo u zemljama koje trenutno imaju više smrtnih slučajeva na milijun stanovnika od nas. S druge strane prema podacima Our World In Data najviše cijepljenog stanovništva među europskim zemljama ima Portugal 86,4, Malta 82,7 Danska 75,5 Belgija 73,1, Engleska 67,3, Francuska 67,3, Njemačka 65,2, EU 64,3, Litva 61,2, Austrija 61,3, Grčka 60,9, Češka 56,3, Estonija 55,1, Poljska 52,3, Slovenija 51,4, Latvija 50,7 i Hrvatska 43 (46,2 prema podacima našeg Ravnateljstva civilne zaštite). I ti se podaci odražavaju i na broju umrlih pa recimo Malta u proteklih 14 dana nema smrtnih slučajeva povezanih s Covidom, Danska ih je prošli tjedan imala 16, Švedska 6, Norveška 13, Švicarska 25, Nizozemska 48, Portugal 50, Hrvatska čak 126, dok ih zemlje s desetak do dvadesetak puta više stanovnika imaju tek malo više od nas, Francuska 205, Španjolska 224, Italija i Poljska 261...

Zemlje s najvećim omjerom cijepljenog stanovništva imale su proteklih sedam dana najmanje mrtvih na milijun stanovnika, i to su isključivo zapadnoeuropske zemlje, od kojih se u proteklih 14 dana s lošim razvojem epidemioloških pokazatelja izdvaja UK, gdje bilježe značajan porast i zaraženih i smrtnih slučajeva, iako još uvijek znatno manje nego u većini istočnoeuropskih zemalja.

Po svemu sudeći pogoršanje njihove epidemiološke situacije treba pripisati njihovom otvaranju, odnosno raskalašenom opuštanju. Iako, i uz trenutno takve podatke upravo je UK primjer učinkovitosti cjepiva. Jer, trenutno se broj zaraženih približava krivulji rasta od najgoreg lanjskog drugog vala, ali trenutna krivulja smrtnih slučajeva je daleko od lanjskih najcrnjih dana epidemije u UK-u.