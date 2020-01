Ovo je trenutak pada zrakoplova: Nebom je letjela 'užarena lopta', a onda se srušio i planuo

Internetom se širi snimka trenutka pada zrakoplova u Iranu u kojem je rano jutros poginulo 176 osoba.

Na snimci se vidi 'užarena lopta' na nebu koja pada prema tlu, a u trenutku pada snažan bljesak obasjao je sve.

Zrakoplov je, naime, izgorio na mjestu nesreće pa hitne službe nisu ni mogle tražiti putnike dok vatra nije bila ugašena.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q