Analitičari u Otvorenom: Preokret u drugom krugu u Splitu? Ništa nije nemoguće

Ivica Puljak i Zoran Đogaš u drugom su krugu izbora za splitskog gradonačelnika. Iako je Puljak sam izazvao prijevremene izbore, samo petstotinjak glasova dijelilo ga je od premoćne pobjede u prvom krugu. Njegova stranka Centar u gradskom vijeću osvojila je dvostruko više mandata nego na prošlogodišnjim izborima. Za formiranje vladajuće većine nedostaje mu jedan glas.

- Pobjeda je bila očekivana, ali uvjerljivost pobijede je iznenadila sve, pa vjerujem i za Ivicu Puljka. Dogodilo se pustoš na ljevici tako da niti Možemo niti Pametno nisu više dio Vijeća, a SDP zahvaljujući otpornosti i nelošem radu vijećnika Matijevića je uspjela ostati jedina ljevica u Gradskom vijeću. Izbori su bili specifični, posebno zbog niske izlaznosti - rekao je Jerko Trogrlić, politički analitičar.



Na pitanje što je bilo presudno za pobjedu, odgovorio je da je HDZ u Splitu doživio poraz prije 12 mjeseci i od tada do danas nije napravio ozbiljne promjene. Izbori, kaže, nisu iznenadili, Puljak je izabrao dobar politički trenutak, HDZ-u taj trenutak nije odgovarao jer nije imao niti novo vodstvo, niti kandidata, našli su kandidata koji je imao dobru reputaciju, bio je nestranački čovjek, ima zavidnu karijeru iza sebe, ali je politički nepoznat i neiskusan i u 60 dana nije mogao pokazati da bi bio novo lice HDZ-a i da bi se mogao nositi s teretom, sa suradnjom s Kerumom i sve što je HDZ pogrešno radio na prošlim izborima, prenosi HRT.



Mate Mijić, politički analitičar smatra da su se izbori itekako isplatili Ivici Puljku. Njegov je stožer, kaže definitivno pokazao ne samo hrabrost, no i političku mudrost. Osim toga, važna je bila i lojalnost prema Bojanu Ivoševiću, on je taj udarač opcije za koju birači ipak znaju da se s konkurenciju netko treba i "potući", Ivošević, kaže, ima tu drskost koju Puljak nema.



- Puljak je zapravo ugledni građanin, prezentabilan je, netko za velike stvari i projekte kao Bruce Wayne, a Ivošević je njegov Batman - rekao je Mijić.



Damir Jugo, dekan Visoke škole Edward Bernays smatra da je drugi krug druga utakmica i se kreće ispočetka. Razlika je, kaže, velika, ali slične situacije su se događale i rezultati su se znali okrenuti.



- Za sve što su Puljak i njegov stožer prepoznali kao dobar trenutak HDZ je bio korak iza u ovoj situaciji. Strategija koju su izabrali je bila nekonzistentna, kandidata koji je bio novo lice i nije član stranke su maksimalno odmaknuli od stranke, što je bilo vidljivo od vizuala do same komunikacije, čak je i danas gospodin Đogaš odbio ikakvu mogućnost da uđe u HDZ. S druge strane to se napravilo vrlo vjerojatno zbog percepcijskih i reputacijskih problema koje ima Vice Mihanović, no nekonzistentnost proizlazi zbog toga što je Mihanović bio drugi na listi u istom tom HDZ-u... Nisam siguran da je HDZ-u dovoljno 2 tjedna da nadoknadi prostor koji inače imaju u Splitu - rekao je Jugo.



Prof. dr. sc. Pero Maldini sa Sveučilišta u Dubrovniku je naglasio da se nisu dogodile neke bitne promjene u distribuciji lijevo-desno klasičnih ideoloških podjela u Splitu, dogodile su se, kaže, velike promjene u odnosu na nositelje pojedine stranke koje su sudjelovale na raznim stranama. Evidentno je da gotovo jednak broj onih malih stranaka koji su izgubili mjesta, su se prenijeli Puljku.



- Dogodio se najveći problem - niti trećina biračkog tijela nije izašla na izbore, to je legalno, no pitanje je koliko je to legitimno i svaka vlast, pa i Puljak, ako bude gradonačelnik će se dobro morati zapitati koliki suport od birača ima. Svojim neizlaskom birači su kaznili one koji su bili vinovnici svega ovoga i pokazalo se da su to oni s kojima se Puljak svađao, pa su sada oni gubitnici izbora. Biračko tijelo se nije bitno promijenilo, samo su se prestrojili - smatra Maldini.

Reagirao je Trogrlić i rekao kako ne treba dovoditi u pitanje legitimitet izbora jer je Puljak dobio 22 000 glasova, dakle 5000 glasova više nego prije godinu dana.



- Kad bi sve glasove desnice dodali Đogašu u prvom krugu, ne bi mu bilo dovoljno. I nije to krivnja Ivice Puljka, može mu biti samo zasluga ako je uspio demotivirati desno biračko tijelo u prvom krugu da izađe - rekao je Trogrlić.