Bagić: Primorac ima respektabilnu biografiju, teško je predvidjeti što očekivati; Mamić: Za HDZ je on i dobar i loš

Dragan Primorac kandidirat će se za predsjednika RH, kao nezavisni kandidat, uz potporu HDZ-a, potvrđeno je Večernjem listu iz više izvora u HDZ-u. Takvu odluku stranka bi trebala donijeti na sutrašnjoj sjednici Predsjedništva, no očekuje se da će objavu kandidature prepustiti samom Primorcu. Primorac neće ući u stranku, nego ide kao nezavisni kandidat uz potporu HDZ-a, a očekuje se da će mu potporu dati i koalicijski partner Domovinski pokret, ali i još neke stranke, a sve kako se ne bi rasipali glasovi na desnici.

Primorca je HDZ testirao kao kandidata u velikom istraživanju gdje je najbolje prošao od svih ponuđenih kandidata pa je zaključeno kako može pobijediti aktualnog predsjednika Zorana Milanovića. Drugi sigurni kandidati za sada ne komentiraju Primorčevu kandidaturu. „Koliko sam razumjela, još nije službeno objavljeno da je on kandidat tako da do službene objave neću komentirati“ - rekla nam je za sada, uz Milanovića, jedina potvrđena kandidatkinja za Pantovčak Marija Selak Raspudić.

Večernjakovi analitičari smatraju kako je Dragan Primorac za HDZ dobar kandidat, no da pobjeda na predsjedničkim izborima nije nikome garantirana. „Dragan Primorac ima respektabilnu profesionalnu biografiju, pogotovo za hrvatsku političku elitu. Osim što je liječnik i sveučilišni profesor s međunarodnim kontaktima on je i poduzetnik. Uz profesionalnu biografiju, ima i političko iskustvo. Bio je jako dobar ministar znanosti i obrazovanja. Sve su to dobre osnove da se od njega može u kampanji napraviti dobra priča i jak kandidat. Svakako ima biografiju koja je potentnija od većine drugih imena s kojima je HDZ baratao“ smatra o Primorcu sociolog Dragan Bagić koji ipak dodaje kako u njegovoj biografiji, ali i osobnosti, ipak ima „slabosti“ koje se u političkoj kampanji mogu iskoristiti protiv njega.

„Prije svega su to činjenice da je bio isključen iz HDZa zbog nelojalnosti te da već ima jedan poraz na predsjedničkim izborima. Tu treba pridodati i dojam da se po profilu ne razlikuje previše od Milanovića. U političkom smislu je danas teško predvidjeti što se od Primorca može očekivati“ zaključuje prof. dr.sc. Dragan Bagić. Politička analitičarka Ankica Mamić smatra kako je Dragan Primorac, za HDZ, i dobar i loš kandidat.

„Dobar zbog njegove sveprisutnosti u društvenom životu RH. Osim velikog angažmana u sportskoj javnosti, on je i predsjednik Hrvatsko-izraelskog poslovnog kluba , organizator mnogih konferencija na koje dovodi relevantna imena iz svjetske znanstvene zajednice. Možemo, dakle reći, da je poznat općoj javnosti. S druge pak strane, svi koji su zainteresirani za politiku pamte ga kao kandidata koji je izašao iz stranke kako bi se, protiv volje HDZ-a, kandidirao za predsjednika RH. „ – pojašnjava Ankica Mamić koja smatra kako će , ukoliko on bude HDZov kandidat, jako važno biti kako će njegovu kandidaturu HDZ najaviti i braniti. „To nije potpuno jednostavno, ali dobra strategija i komunikacija mogu puno učiniti.“ – dodaje Mamić.

