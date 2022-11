Američki izbori koji će ostati zapamćeni: Pobijedili lezbijka, crne žene, transrodni muškarac...

Bez obzira na to hoće li u Kongresu i Senatu prevladati republikanci ili demokrati, američki međuizbori 2022. ući će u povijest po nizu novih kandidata: žene, manjine, generacija Z i pripadnici LGTBQ zajednice prvi su put na ovim izborima osvojili neke državne i savezne urede. Državna tužiteljica i demokratkinja Maura Healey svojom pobjedom u utrci za guvernera Massachusettsa neće biti samo prva žena nego i prva otvoreno lezbijska izabrana guvernerica u povijesti SAD-a. Healey je bila prva otvoreno homoseksualna državna odvjetnica izabrana u zemlji 2014. Prethodno je bila odvjetnica za građanska prava koja je vodila osporavanje Zakona o obrani braka, koji je zabranjivao istospolne brakove. Kandidirala se na platformi ulaganja u stanovanje, javni prijevoz i čistu energiju. Amerika bi mogla dobiti i drugu guvernericu homoseksualne orijentacije. Riječ je o demokratkinji Tini Kotek, predsjednici Zastupničkog doma Oregona, koja se natječe za guvernericu svoje države protiv republikanke Christine Drazan i nezavisne kandidatkinje Betsy Johnson. Ona je tijesno u utorak poslijepodne, dok su se glasovi još brojali, vodila protiv Drazan.

Stasala ‘generacija Z’

Svakako je velika vijest da u američki Kongres, čiji je sastav trenutačno najstariji u povijesti države, ulazi prvi pripadnik generacije Z, 25-godišnji demokrat Maxwell Frost koji je pobijedio u 10. kongresnom okrugu Floride. “Noćas je stvorena povijest”, tvitao je Frost. “Stvorili smo povijest za stanovnike Floride, za generaciju Z i za sve koji vjeruju da zaslužujemo bolju budućnost.” Njegova je pobjeda ključni trenutak za progresivne aktiviste koji su u posljednjem desetljeću postali punoljetni i pronašli svoj politički glas u odgovoru na pitanja koja izazivaju podjele, uključujući oružano nasilje.

Foto: Stephen M. Dowell/NEWSCOM Maxwell Frost

Frost je postao aktivist nakon masovne pucnjave u Newtownu 2012. Bio je nacionalni direktor organizacije Marš za naše živote, skupine koja se zalaže za kontrolu oružja. Kontrola oružja i dalje je glavno pitanje među mlađim biračima. Prema nedavnoj anketi Harvardskog instituta za politiku, 22 posto ispitanika smatra da je to ili njihovo najvažnije ili drugo najvažnije pitanje – u usporedbi s inflacijom (45%), pobačajem (33%) i “zaštitom demokracije” (30%). Prevencija oružanog nasilja bilo je temeljno načelo Frostove platforme.

Crni kandidati

Protuteža mladom Frostu, ali i svim drugim novim imenima republikanac je Chuck Grassley koji je osvojio osmi mandat u utrci za američki Senat u Iowi protiv Mikea Frankena. Grassley je u više navrata isticao svoj staž, tvrdeći da svojim utjecajem u Senatu donosi “poticaj” Iowi. “Ako budem ponovno izabran u Senat Sjedinjenih Država, bit ću broj 1 u Senatu Sjedinjenih Država”, rekao je nedavno. “Iowa će biti broj 1 na mom dnevnom redu bez obzira na to jeste li republikanac, demokrat ili neovisni.” Grassley ima 89 godina i imat će 95 kad završi svoj mandat. To bi ga učinilo drugim najstarijim članom Kongresa u povijesti, iza bivšeg američkog senatora Stroma Thurmonda koji je služio do svoje 100. godine.

Iako je Zastupnički dom posljednjih godina povećao raznolikost kad je riječ o boji kože, nakon međuizbora mogao bi ponuditi neke povijesne novosti. Demokratkinja Summer Lee, zastupnica u Pennsylvaniji, jučer je uvjerljivo vodila pred republikancem Mikeom Doyleom, čime će očito postati prva crna žena izabrana u Kongres iz Pennsylvanije. U Marylandu, zastupnik Anthony Brown postao je prvi crni državni odvjetnik ostvarivši time povijesnu pobjedu nad republikancem Michaelom Peroutkom. Promjene u političkoj strukturi Amerike idu i puno dalje: New Hampshire postao je jučer prva država koja je izabrala transrodnog muškarca, biseksualnog demokrata Jamesa Roesenera u svoje državno zakonodavno tijelo u povijesti SAD-a.