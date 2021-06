AM podržava Ričarda i tvrdi: 'Režimiski novinari za mrvice sa stola rade za HDZ, umjesto Vučetića su pisali Vučić'

Nakon Ričarda koji je Facebook objavom rekao da neće ni s HDZ-om ni s SDP-om vruće političko ljeto u Zadru priopćenjem je najavila i Akcija mladih.

"Poštovani, prošli su još jedni lokalni izbori te se ovim putem želim osvrnuti na nemile događaje, koji su prethodili ovom povijesnom trenutku. Iako smo do sada uvijek nastupali kao stranka trećeg političkog puta, za ove izbore odlučili smo se ujediniti s ostalim političkim opcijama, koje su do danas kao i mi predstavljali oporbu u Zadru. Ujedinjenje ili udruživanje svih opcija protiv zla, koje pravomoćna kriminalna organizacija generira već 30. godina je dosad naš najzreliji potez u politici jer tako kaže onaj iz Pink Floyda; „United we stay, divided we fall“.

HDZ je vodio najprljaviju kampanju do sad. Za „dobrog“ doktora Dukića je agitirao najgori zadarski ološ. Kad smo im progresivnim i inovativnim programom i stavom izbili sve one floskule iz Brankove knjižice, te objasnili kako za vrijeme svoje vladavine nisu nagradili niti jednu školu, kako minimalno 200 djece u Gradu ostaje bez vrtićke skrbi, te kako je jedino što rade to što crtaju građevinskoj mafiji prostorne planove i uništavaju zelene površine, dušmani su se u nedostatku argumenata okrenuli onoj na kojoj im počiva cijeli politički kapital; Tko je veći Hrvat? Tako su ti jadnici iz minkenske bojne zadarsku dicu iz SDP-a, koja su rođena devedesetih i čiji su očevi bili aktivni sudionici domovinskog rata, za razliku od njih koji su sudjelovali u ajvar-majoneza borbenom sektoru, bili proglašeni partizančinama iz 1945., koji su eto netom izašli iz šume.

Video: Enio Meštrović Ričard: 'Neću staviti zube kad dođem u vijeće, a sigurno će biti napada, proglasit će me smećem'

Godinama režimski novinari za mrvice sa stola stvaraju klimu, kako se HDZ-u ne može naškoditi jer kao u Zadru nema prave oporbe. Prije će biti da u Zadru nema oporbenog biračkog tijela upravo zbog djelovanja tih nazovi novinara, koji godinama glorificiraju lopove, a bilo koju vrstu otpora tim banditima proglašavaju redikulima. Tako doajen zadarskog novinarstva našem kandidatu s kojim smiješni Branko ne može ni u rečenicu stati, umjesto prezimena Vučetić, u svom Pulitzerovom tekstu dva put napiše Vučić i to u jeku prljave kampanje na nacionalnoj osnovi. Screenshot tog teksta su paraziti masovno širili po gradu, ne bi li tako ušićarili koji glas nekog primitivca, kome je to još bitno u životu.

Moj osobni stav je da se zadarsko biračko tijelo narugalo sa HDZ-om, umjesto da ih kazni za sve opačine i devastaciju koju su nam priuštili. Ali eto hvala Bogu, bolje je da su se i narugali, nego da su ovi opet u većini.

Ovim putem također želim čestitati i zahvaliti NL Enija Meštrovića, koja je svojom pojavom najzaslužnija što Zadrani napokon imaju većinu u GV. Naime opet ti režimski novinari pokušavaju Eniju posložiti priču, kao da on mora birati hoće li ici lijevo ili desno, te kako bi on trebao pričekati koji će blok donijeti deblju torbu. Zna se tko su torbari na Hrvatskoj političkoj sceni, eno onaj jedan je i župan postao. Mi ne donosimo nikakve torbe već promjenu, koja znači napredak i ako se nas pita Enio ima jednostavan izbor, ili mi Zadrani ili ovi iz pravomoćne kriminalne organizacije. Da smo išli sami na izbore, te da smo se našli u istoj situaciji, bez razmišljanja bi se odlučili za nas Zadrane. Dijelom zbog iskustva iz prethodnih mandata, te dijelom zbog razloga da u svijetu ne postoji pokvarenija organizacija od zadarskog HDZ-a.

Akcija mladih u GV ima tri vijećnika isto kao i u prošlom mandatu, te možemo potvrditi da je naš izbor za predsjednika GV Gosp. Enio Meštrović, jer to mjesto njemu i pripada zahvaljujući odličnom izbornom rezultatu koji je ostvarila njegova lista. Nadam se da će on prihvatiti odgovornost koja ga sljeduje, te da ćemo dijalogom izglasati sve one dobre prijedloge, koje smo predlagali sve ove godine a koje su klonovi iz hadezea zdušno odbijali, samo zato što smo ih mi predlagali. Nas troje, a i cijela naša koalicija „Srcem za Zadar“ mu se stavljamo na raspolaganje sa svim raspoloživim sredstvima.

Eno jučer onaj mali što kuva kave po ministarstvima kaže, da će oni tobože otvoriti pregovore s dva preostala bloka, te da se nada zdravom dijalogu. E pa dragi Šimeto prije nego što odlučiš okrenuti broj naše koalicije trebao bi obaviti par predradnji.

Pod broj jedan, izbaciti Kalmetu iz stranke zato što mu se sudi da je počinio pljačku nad Hrvatskim Narodom kao ministar RH, prebaciti Renatu Peroš iz muzeja u Odvodnju jer ona je i ronioc ako nisi znao, zamoliti Elviru Sterle da se ispriča svim onim jadnim letećim kravama, koje je natiravala na ispašu u planini pod kosinom od 70 stupnjeva, poručiti Mariju iz poglavarstva da se baci prascima jer mu je tamo i misto, a kad si se već ušemio možeš i ocu reći, da se javno ispriča svim dosadašnjim i budućim generacijama nogometaša, što je potpisivao Renu Sinovčiću uništenje i propast Nogometnog kluba Zadar. To bi bilo to za početak, a o ostalom možemo kad se nađemo...", stoji u objavi Akcije mladih.