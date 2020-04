Alemka Markotić objasnila kako bi život trebao izgledati nakon popuštanja mjera

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' kazala je da popuštanje mjera može značiti ponovni rast broja oboljelih ako se građani ne budu odgovorno ponašali.

– Sve ove mjere koje smo uvodili da bi se zaštitili ne bi mogle biti učinkovite da ih se građani nisu držali. Ja očekujem da će se i dalje na taj način držati i ako budemo pratili epidemiološke smjernice koje budu donesene. Ako ne, ponovit ćemo lekciju – rekla je Markotić za Dnevnik Nove TV.

Na pitanje što bi se moralo dogoditi da se ponovno uvedu mjere kakve sad znamo, Markotić kaže da će se pratiti u kojim dijelovima zemlje nije problematičan samo broj zaraženih, već i sredina u kojoj se zaraza pojavila.

– Je li to neka gušća ili manja naseljenost, koji su to dijelovi doprinijeli riziku. Možda se ne moraju onda odmah sve mjere vraćati, nego one za koje se procijeni da su doprinijele određenom riziku, području i ako se određeni dio stanovništva nije pridržavao mjera. Tu će, dakle, biti praćenja na više razina – pojasnila je ona.

VIDEO Kako će izgledati život nakon koronavirusa? "Nema više rukovanja, ni sastanaka.."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ističe kako usluge javnog prijevoza i otvaranje trgovina ne znači odmah da se to mora koristiti ako nije nužno.

– Ako je otvoren javni prijevoz, ne moram se sad vozati tim prijevozom da bi išla nekamo kamo ne moram ići. Koristimo ga da idemo na posao, da ima manje gužve. Ako su otvorene trgovine, idemo tamo da kupimo ono što nam treba, a ne onako kako smo navikli u obiteljsku šetnju i slično. Taj dio će morati pričekati još malo dulje. Ovo je sve u cilju i olakšavanja gospodarstvu i života ljudima – rekla je Markotić.