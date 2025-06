Aleksandar Vučić najveći je gubitnik lokalnih izbora u Srbiji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najveći je gubitnik nedjeljnih lokalnih izbora u gradu Zaječaru i općini Kosjerić, koji su bili prvi test raspoloženja javnosti nakon višemjesečnih prosvjeda u Srbiji. Iako su i njegova Srpska napredna stranka (SNS) i oporba proglasili pobjedu, donedavno nedodirljivom vladaru Srbije pao je mrak na oči. Ovoga puta nije bilo euforije ni slavlja kao svih prethodnih godina. Izbore su obilježili visoka izlaznost te brojne nepravilnosti u kampanji, od prijetnji i zastrašivanja do fizičkog nasilja nad predstavnicima oporbe. Vučić i njegova vlast doslovno su dolazili ljudima u domove i nudili im brojne darove i novac kako bi kupili glasove, potvrđeno nam je iz više izvora. Neviđeni ulog države, a na koncu mršavi rezultat, tijesna pobjeda u Zaječaru i praktički izjednačen rezultat o općini Kosjerić. Nije pomogao ni dolazak batinaša u režiji vlasti.

Žarko Korać, bivši potpredsjednik srbijanske Vlade, u razgovoru za Večernji list, slaže se ocjenom da je Vučić gubitnik izbora. – Uložili su ogromne napore. Vučić je dolazio, a pola ministara također je bilo ondje. Dijelili su novac, asfaltirali seoske putove i, po onome što čujemo, dijelili kompjutore, pa su se ljudi svađali tko će što dobiti. Čak se govori da su većim obiteljima i utjecajnim ljudima davali i traktore. Isto tako davali su im i televizore koje je dostavljala jedna beogradska tvrtka koja prodaje tu robu. Učinili su sve što su mogli, a u Kosjeriću je broj glasova praktički izjednačen, razlika je u 40 glasova. Ako se ponovi glasanje na jednom mjestu, naprednjaci mogu izgubiti. U Zaječaru je vlast kao cilj postavila 60 posto glasova, a dobili su manje 50 posto. I tu se pokazuje da SNS više nema 50 posto, a Vučić je sebe doveo u situaciju da nitko iz oporbe ne želi s njim ići na izbore – naglašava Korać.

Naš sugovornik ističe jedan zanimljiv detalj iz izborne noći. – Vučić više nije predsjednik stranke, zbog čega onda u ulozi predsjednika države priopćava stranačke rezultate u dvije općine? To samo po sebi pokazuje na što sliči Srbija – rekao je Korać. Zajednička lista protiv Vučića jedini je način borbe, upozorava naš sugovornik. – Ova se lista zvala Ujedinjeni. Mislim da, ako ima imalo pameti, oni će pod tim nazivom i u budućnosti nastupati, i to bi očigledno bila miješana studentsko-oporbena lista. To je ustvari recept i jasno je od prvog dana da samo ujedinjeni mogu postići dobre rezultate na izborima – poručuje Žarko Korać. Kako god, Vučić i njegov režim u silaznoj su putanji. O tome najbolje svjedoči i bježanje od raspisivanja izvanrednih parlamentarnih izbora. A svakako vrijedi imati na umu da će odaziv mladih na parlamentarnim izborima, kad god bili, biti gotovo 100 postotan. I to je jedan od razloga Vučićeva straha od izbora.