Albanija juriša prema EU, Srbija više nije ozbiljna kandidatkinja za ulazak u Uniju

Posve zasjenjena pompoznom i bombastičnom transakcijskom diplomacijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojom je nakon dvije godine okončano izraelsko sustavno razaranje Gaze i eliminacije njezina stanovništva, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen uputila se na još jednu zapadnobalkansku turneju, drugu od početka drugog mandata, nudeći transakcijsku ponudu: reforme za novac, a u perspektivi i za članstvo u Uniji. Njezina ponuda, koja se nije bitnije promijenila od početka Putinove invazije na Ukrajinu, nailazi na različit prijam kod čelnika zapadnobalkanskih zemalja, koje su sve formalno iskazale interes za članstvo u Uniji.