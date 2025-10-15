Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
VON DER LEYEN NA ZAPADNOBALKANSKOJ TURNEJI

Albanija juriša prema EU, Srbija više nije ozbiljna kandidatkinja za ulazak u Uniju

Autor
Denis Romac
15.10.2025.
u 10:04

Albanski premijer Edi Rama odbio je Trumpa i poručio da je Europska unija jedino "carstvo" kojem Albanija želi pripadati

Posve zasjenjena pompoznom i bombastičnom transakcijskom diplomacijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojom je nakon dvije godine okončano izraelsko sustavno razaranje Gaze i eliminacije njezina stanovništva, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen uputila se na još jednu zapadnobalkansku turneju, drugu od početka drugog mandata, nudeći transakcijsku ponudu: reforme za novac, a u perspektivi i za članstvo u Uniji. Njezina ponuda, koja se nije bitnije promijenila od početka Putinove invazije na Ukrajinu, nailazi na različit prijam kod čelnika zapadnobalkanskih zemalja, koje su sve formalno iskazale interes za članstvo u Uniji.

Ključne riječi
Albanija Ursula von der Leyen zapadni Balkan Europska unija

Komentara 2

Pogledaj Sve
ME
megdan
10:50 15.10.2025.

Što prije primiti u EU države Albaniju, Ukrajinu i Kosovo, a izbaciti Mađarsku

FA
Fake
11:12 15.10.2025.

Više nije ozbiljna kandidatkinja? Pa nikad nije ni pripadala u EU a ni sami to ne žele.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još