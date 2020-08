Aladrović o povećanju plaća: Pred nama su pregovori, očekujemo da će svi shvatiti posljedice krize

Ministar rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović gostovao je u Dnevniku Nove TV te je komentirao podizanje plaća javnim službenicima.

- Mi smo imali sastanke u petom mjesecu kada smo vidjeli razmjere koronakrize i dogovorili smo da ove godine nema podizanja, međutim da od 1.1. osnovica bude oko 6044 kune kako smo dogovorili prije nego što smo znali za probleme oko koronavirusa. Pred nama su pregovori za božićnicu za ovu godinu', rekao je.

Aladrović je rekao i da se Vlada obvezala na povećanje osnovice od 1. siječnja.

- Ali očekujemo da će svi dionici koji sudjeluju u pregovorima s nama shvatiti kakve reperkusije na javne financije će imati ova kriza, rekao je.

Aladrović je objasnio i zašto se stalno kasni s isplatama potpora za poslodavce.

- Ove potpore u sebi sadržavaju vrlo tvrde pokazatelje. To znači da se mora dokazati pad prihoda, nemamo onih opisnih razloga koje smo imali ranije i uspoređujemo podatke koje dobijemo od poreznu prve. Tu bude puno interakcije između poduzetnika i hrvatskog zavoda za zapošljavanje kako bi utvrdili činjenično stanje. Postoji određeno kašnjenje u odnosu na one rokove koje smo imali ranije, ali do kraja kolovoza će biti sve isplaćeno, rekao je.

Dodao je i da se mora bolje definirati i dio Zakona o radu kojim bi se regulirao dio koji se odnosi na ozljede na radu za vrijeme rada od kuće.

Mjera skraćenog radnog vremena trajat će do kraja ove godine, kazao je Aladrović.

- Nadamo se da će ju svi koji mogu iskoristi jer to je pozitivan trend, zaključio je.