Ako vas netko na ulici u Njemačkoj upita ovo, odmah se udaljite

U Njemačkoj policija upozorava na sve učestaliju prijevaru u kojoj nepoznate osobe iskorištavaju dobrotu prolaznika. Prema pisanju Fenix Magazina, muškarci se često lažno predstavljaju kao turisti kojima je navodno ukradena osobna iskaznica ili kreditna kartica te traže novac za hitnu pomoć. Na prvi pogled situacija izgleda uvjerljivo i prikladno za pružanje pomoći, no radi se o dobro osmišljenoj prijevari koja postaje sve češća, navode njemački mediji.

Prijevara, poznata pod nazivom “nasukani putnik” ili “turist u nevolji”, raširena je diljem svijeta. Prevaranti pristupaju potpune nepoznatim osobama i iznose priču koja u početku zvuči vjerodostojno, tvrde da su izgubili novac, dokumente ili kartice. Stiftung Warentest, vodeća njemačka organizacija za testiranje potrošača, upozorava da su sve ove priče izmišljene.

Kako bi pridobili povjerenje, prevaranti često putem bankovne aplikacije “dokazuju” da će odmah vratiti traženi novac. U stvarnosti, uplata je lažna ili je naknadno otkazana. Primjeri iz Bavarske pokazuju da su pokušaji prijevara posebno učestali u prometnim zonama, željezničkim kolodvorima i odmorištima. Jedan od nedavnih slučajeva uključivao je muškarca koji se predstavio kao irski turist i tražio oko 1.500 eura jer mu je nestao novčanik. Žrtva je podigla traženi iznos i predala ga prevarantu, a obećani povrat nikada nije stigao. Bankarska aplikacija bila je manipulirana, upozorava bavarska policija.

Kako bi se izbjegla slična situacija, policija savjetuje građanima da budu oprezni u sljedećim scenarijima: Mladi stranci ili turisti koji traže pomoć, priče koje zvuče autentično, često ispričane emocionalno ili osobe koje tečno govore engleski jezik.

Ured kriminalističke policije Sjeverne Rajne-Vestfalije preporučuje održavanje dovoljne udaljenosti od nepoznatih osoba koje prilaze na ulici. Nikada ne dajte velike količine novca ili osobne podatke. Ako se osjećate ugroženo, odmah napustite mjesto ili potražite pomoć prolaznika. U hitnim situacijama obavezno pozovite policiju na broj 110, pišu njemački mediji.