Ako se Zoran Milanović odluči kandidirati, izaći će iz SDP-a

Vraća li se Zoran Milanović u politiku, i to kao kandidat za predsjednika države pitanje je koje se svako malo problematizira. Nakon Milanovićeva dva intervjua sve je više onih koji vjeruju da će se bivši šef SDP-a u tu utrku upustiti.

Ceremonijalna uloga

Mnogi u SDP-u drže da je očito kako to želi i kako vjeruje da ima šanse, a drže i da će ubuduće svaku priliku koristiti da javno istupa, pogotovo oko tema koje se tiču vanjske politike. Da interes postoji, mnogi vide i u tome što je minorizirao činjenicu da je ne tako davno govorio kako je uloga predsjednika ceremonijalna i da se predsjednika države treba birati u Saboru. Milanović jako dobro zna da se za pobjedu na predsjedničkim izborima moraš svidjeti velikom dijelu birača pa ne čudi što su mu i nastupi postali retorički znatno umjereniji.

Zadnji Milanovićevi nastupi pokazali su da bivši premijer gradi nešto drugačiji imidž od onoga na koji su od njega građani navikli. Iako su gard i određena doza arogancije i dalje prisutni, “novi” Milanović ipak je znatno smireniji i pomirljiviji od Milanovića koji je bio na čelu SDP-a . “Novi” izbjegava nepotrebne sukobe i polemike, ne napada direktno nikoga...

Tvrdi to i politički analitičar Ivica Relković koji ističe da je Milanović u zadnjem istupu imao miran osobni nestranački nastup s naglašenim nesvadljivim suverenizmom i s ključnom porukom da između predsjednika i Vlade treba vladati zdrav odnos.

– Ono što mjesecima ponavljam, da svadljiva politika ne donosi više naklonost birača, on kao donedavni fajter apsolvirao je 100 posto – kaže Relković.

Smatra da Milanović još uvijek konačnu odluku o povratku nije donio jer je za to još i rano, ali da definitivno nije netko tko će u to uletjeti naivno jer naivac i nije te da u ovom trenutku još uvijek, što je i logično, istražuje prostor.

I izvori bliski Milanoviću kažu kako konačnu odluku nije donio i kako su šanse za kandidaturu u ovom trenutku male. No odluči li se na kraju i na tu bitku, Milanović će, kaže izvor, sigurno napraviti dva poteza – kandidaturu će objaviti najkasnije početkom iduće godine, i to kao nestranačka osoba, što znači da će izići iz SDP-a.

Ne želi voditi tuđe bitke

A može se očekivati da u tom slučaju neće ni tražiti potporu stranke kojoj je na čelu bio gotovo deset godina. Vjeruje u to i Relković.

– On neće ni tražiti da bude SDP-ov kandidat. On je svjestan da ovakav konstruktivni Milanović vrijedi puno više od SDP-a. Ovakav Zoran Milanović nema namjeru biti frontmen ničijih tuđih borbi, pa čak ni oporbe kontra HDZ-a. Zato on nema nikakvu korist ,nego samo štetu da ga razjedinjena oporba svojata kao svojega zajedničkog kandidata. I onda da vodi njihove zamišljene ratove. To ovakav Zoran Milanović ne namjerava – zaključuje Relković.