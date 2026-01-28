Ako nema rezultata, poruka nije bila dovoljno precizna - Razgovarali smo sa Tenodijem i saznali kako bolje komunicirati

Namjera može biti pozitivna, logika iz riječi bistra i jasna, a ono što govorimo može biti 100% istina, a ipak, dogodi se da budemo pogrešno shvaćeni. Ovo ovisi o iznimno važnom, a često zanemarenom faktoru: načinu na koji prenosimo poruku.

Saša Tenodi, NLP trener i profesor socijalne pedagogije, provodi posljednja dva desetljeća proučavajući što stoji iza onih uspješnih dijaloga kada se stvarno razumijemo i kroz razgovor dolazimo do olakšanja i rješenja, naspram često viđenih dijaloga koji 'eksplodiraju'.

Imati dobru namjeru i jasnu logiku, često nije dovoljno.

Njegova poruka je jasna: komunikacija nije samo prijenos informacija, ona je alat koji oblikuje odnose, povjerenje i emocionalnu povezanost.

„U poslovanju, ali i u privatnom životu, ljudi često misle da su rekli sve što treba, ali druga strana ne nagrađuje ono što ste namjeravali reći, nego ono što je stvarno čula. Ako nema rezultata, poruka nije bila dovoljno precizna“, objašnjava Tenodi.



1. Ako te ne razumiju, promijeni način na koji govoriš



Kada se dogodi nesporazum, često mislimo da je krivica u drugoj osobi. Tenodi naglašava: nije problem u sugovorniku, nego u poruci. Značenje vaše komunikacije je ono što druga osoba doživi, a ne što ste vi mislili reći. Ako netko ne reagira onako kako ste očekivali, vrijeme je za prilagodbu stila, tona ili riječi.



2. Slušaj da bi razumio



Većina ljudi sluša samo da odgovori. Aktivno slušanje znači zaista biti prisutan, obraćati pažnju na ton, ritam i osjećaje, a ne samo čekati svoj red. Često sitna pauza nakon što druga osoba završi rečenicu otkriva puno više nego vaš odgovor.



3. Pusti ljude da otkriju što im je važno



Umjesto da pretpostavljate što drugi misle ili žele, postavite pitanja i dopustite da vam sami pokažu što im je prioritet. Tenodi ističe da prava povezanost i razumijevanje nastaju kada osoba osjeti da je slušana i da njezina stajališta imaju težinu.



4. Ne reagiraj automatski, promijeni okvir razgovora



Kad osjetite neslaganje ili prigovor, reakcija iz emocije često pogoršava situaciju. Mali trik je promijeniti perspektivu: postaviti pitanje, tražiti pojašnjenje ili staviti fokus na razumijevanje. To smiruje razgovor i stvara prostor za dijalog.



5. Razlikuj stvarnu potrebu od površinskog prigovora



Često ono što druga osoba izgovori nije pravi razlog neslaganja. Kao što u poslovnoj prodaji cijena često skriva stvarni problem, tako i u osobnim odnosima površinski prigovori kriju strah, nesigurnost ili želju da se osjeti važnim.



6. Vrijednost se stvara jezikom



Način na koji opisujete događaje, situacije ili svoje osjećaje mijenja percepciju. S istom rečenicom možete nekoga ohrabriti ili povrijediti, inspirirati ili obeshrabriti. Svaka riječ ima težinu i oblikuje reakciju.



7. Ne pokušavaj „pobijediti“, pokušaj razumjeti



Manipulacija u razgovoru počinje kada pokušavate nešto izvući isključivo za sebe. Etika komunikacije znači tražiti ono što je korisno za obje strane, a ne samo ono što zadovoljava vaše potrebe. Dijalog je uspješan kada obje strane osjećaju da su shvaćene.



8. Upravljaj vlastitim stanjem



Stres, nervoza ili umor smanjuju fleksibilnost i jasnoću. Tenodi naglašava da kada smo unutarnje stabilni i fokusirani, naše riječi, ton glasa i tijelo šalju poruku sigurnosti i prisutnosti. To automatski podiže kvalitetu svakog razgovora.



9. Karizma nije dar, nego stanje



Karizma nije urođena, već rezultat usklađenosti misli, riječi i geste. Kada ste unutarnje uvjereni u ono što govorite, to prenosi osjećaj autentičnosti i povjerenja. Tenodi objašnjava: većina ljudi misli da nema karizmu, a zapravo ima unutarnje blokade koje je moguće ukloniti.



10. U digitalnoj komunikaciji riječi postaju vaš govor tijela



E-mail, poruke ili Zoom razgovori zahtijevaju istu pažnju kao razgovor licem u lice. Riječi, ton i tajming oblikuju dojam, čak i ako fizički govor tijela nije vidljiv. Svaka poruka nosi tonalitet koji druga osoba tumači kroz vlastito emocionalno stanje.

Više o Saši i njegovom radu pogledajte na https://sasatenodi.com/.

Saša Tenodi nedavno je pokrenuo i kratke YouTube solocaste

kroz platformu Moć komunikacije. U tim epizodama svaka ideja dobije svoj fokus, a gledatelji dobivaju praktične i primjenjive uvide za svakodnevni život.

„Solocast mi je prilika da komuniciram brzo, jasno i konkretno; bez velikih prezentacija, ali s porukama koje možeš odmah primijeniti. U komunikaciji nema mjesta za odugovlačenje kad želiš rezultat“, zaključuje Tenodi.