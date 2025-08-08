Ako ne znaš što je bilo, pođi na mentalno putovanje kroz vrijeme

'SVE JE PREUVELIČANO'

Svećenik o incidentu u crkvi: 'Mladi Indijac bio je u nekom svom filmu, u jednom trenu legao je na pod...'

- Odgovorio je na pitanje kako mu je ime i je li katolik - rekao je da jest, tako da nije bilo nikakvog zazivanja Alaha, kako je izašla priča. Govorio je još neke nepovezane stvari, a zatim je u jednom trenutku legao na pod, činilo se kao da će se onesvijestiti i da mu je slabo pa sam zvao hitnu, opisuje velečasni Petar Mlakar