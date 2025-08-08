Ako ne znaš što je bilo, pođi na mentalno putovanje kroz vrijeme

Ako ne znaš što je bilo, kreni na mentalno putovanje kroz vrijeme. Zaboravljivost je teško breme koje nose generacije Hrvata koji ne pamte što je bilo 626., 925., 1102., 1671.,1868., 1918., 1941., 1945., 1971., 1990., 1999. kad je umro otac, 2009., kad je otišao ćaća ili 2016. kad je stigao daddy... Zaboravljivost, ako nije ozbiljan medicinski problem, nego neki blaži oblik mentalne konfuzije, može se popraviti, pokazalo je nekoliko novih znanstvenih studija koje upućuju na to da zaboravljena sjećanja možda nisu nepovratna u tolikoj mjeri kako se dosad mislilo.
LJETNO IZDANJE
Mia Negovetić očarala pratitelje fotkama u kupaćem kostimu, a ovi detalji su privukli pažnju
13
'CRNA SMRT'
Stravična smrt milijunaša kojeg je ubila jedna od najopasnijih životinja: 'Jurnula je na njega. Ništa ne preživljava na tom putu'
VRUĆE SLIKE
FOTO Bila je san mnogih muškaraca u 80-ima! Ima 57 godina, a badići i danas jedva zadržavaju njene bujne grudi
Revolucija iz Šibenika