Ivica Beti
Autor
Ivica Beti

Ako ne znaš što je bilo, pođi na mentalno putovanje kroz vrijeme

storyeditor/2025-07-30/vrijemen.png
shutterstock
08.08.2025. u 21:47

Zaboravljena sjećanja možda nisu nepovratna u tolikoj mjeri kako se dosad mislilo

Ako ne znaš što je bilo, kreni na mentalno putovanje kroz vrijeme. Zaboravljivost je teško breme koje nose generacije Hrvata koji ne pamte što je bilo 626., 925., 1102., 1671.,1868., 1918., 1941., 1945., 1971., 1990., 1999. kad je umro otac, 2009., kad je otišao ćaća ili 2016. kad je stigao daddy... Zaboravljivost, ako nije ozbiljan medicinski problem, nego neki blaži oblik mentalne konfuzije, može se popraviti, pokazalo je nekoliko novih znanstvenih studija koje upućuju na to da zaboravljena sjećanja možda nisu nepovratna u tolikoj mjeri kako se dosad mislilo.

Ključne riječi
kognitivna znanost epizodno pamćenje zaborav pamćenje

