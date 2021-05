Agencija Akterpublic reagirala na rješenje HAKOM-a: 'Taj broj nema nikakve veze s nama'

Agencija Akterpublic očitovala se na rješenje HAKOM-a vezano uz telefonski broj putem kojeg je provedena problematična anketa među Zagrepčanima. HAKON je ustvrdio kako je 4Tel, telekomunikacijski operator iz Samobora, sporni broj dao u zakup Akterpublicu, no iz agencije ističu na iznošenje neistinitih činjenica. Naime, tvrde kako sporni telefonski broj nema veze s njima te kako se njime nikada nisu koristili.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Shodno rješenju koju je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u nastavku: HAKOM) objavila dana 14.05.2021. vezano uz utvrđivanje korisnika broja 38513141505, dužni smo reagirati na neistinitost činjenica koje HAKOM navodi u obrazloženju rješenja.

Agencija Akterpublic ima potpisan jedan jedini ugovor s tvrtkom 4Tel Telekomunikacije d.o.o. po kojem nam je za potrebe provođenja ankete dodijeljena numeracija u nizu od sljedećih 50 brojeva: 38514242900-38514242949. To su jedini brojevi s kojih smo proveli ankete za naručitelja Z1 Televiziju.

Ne postoji nikakav dodatak navedenom ugovoru, niti smo ikada od 4Tel Telekomunikacija tražili izuzeće ili izmjene brojeva iz dodijeljene numeracije. Također, niti u jednom trenutku nismo ovlastili niti jednu drugu stranu da učini bilo kakve izmjene i izuzeća u telefonskom broju umjesto nas, stoga odbacujemo svaki navod koji nas dovodi u vezu sa spornim brojem 38513141505.

Dana 13.05.2021. poslali smo dopis u HAKOM u kojem smo tražili da se povuče naša prijava prema 4Tel Telekomunikacije zbog nesporazuma do kojeg je došlo u toj istoj tvrtki, od koje se očekivalo da riješi pitanje vlasništva nad spornim brojem i da nakon toga komunicira javnosti pravog vlasnika broja. Jasno je da tvrtka 4Tel Telekomunikacije to do sada nije riješila jer ne vodi evidenciju sekundarno dodijeljenih adresa i brojeva, što je vidljivo i iz HAKOM-ovog rješenja (točka II.). Ne vođenjem evidencije od strane 4Tel Telekomunikacije d.o.o. očito je da se sporni broj pripisao našoj numeraciji.

Nadalje, HAKOM u svom obrazloženju pogrešno izjavljuje da ne negiramo da smo korisnik broja, jer to također niti u jednom trenutku nismo izjavili u našem povlačenju prijave koja je HAKOM-u poslana 13.05.2021.

Tvrdimo i dalje da se nikada nismo koristili brojem 38513141505, već isključivo gore spomenutim brojevima koji su nam dodijeljeni numeracijom po ugovornom odnosu s tvrtkom 4Tel Telekomunikacije d.o.o. i taj broj nema nikakve veze s nama, stoji u priopćenju.

Podsjetimo, kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Vesna Škare Ožbolt javno je objavila broj s kojeg se, kako je navela, provodila anketa te se širile “bezočne laži” o njoj. Prijavila je to Državnom odvjetništvu. Na slično se potužili i iz Mosta, te stranke Možemo, kao i iz stranke BD365. Svi su se pozvali na širenje dezinformacija i manipulaciju biračima te prijavili isti “sporni” broj pozivatelja.

