8. izborna jednica: Listi predvođenoj Grbinom dva mandata manje nego 2020.

Predsjednik SDP-a i nesuđeni kandidat te stranke za premijera zasjeo je na čelo široke koalicije u osmoj izbornoj jedinici, koja uključuje Istarsku županiju, grad Rijeku i dio gradova i općina u Primorsko-goranskoj županiji. Igrom slučaja ili ciljano, nisu glavni fajteri u toj jedinici Peđa Grbin i protukandidat mu s HDZ-ove liste Oleg Butković , već je i tu Grbinovu ulogu preuzeo predsjednik Zoran Milanović , koji udarnički dere po potpredsjedniku Vlade i ministru mora, prometa i infrastrukture. Butković mu ne ostaje dužan pa danima razmjenjuju objave na društvenim mrežama. A Grbin za to vrijeme mirno plovi Rijekama pravde i rutinski odrađuje svoj dio kampanje.

Neodlučnih 10,50% ispitanika

Za razliku od 2020. godine, kad je na izbore u osmoj jedinici izašlo čak 20 lista, ambicije su očito posustale pa je sada formirano 14 lista. Na HDZ-ovoj je odmah na drugom mjestu bivši ministar Anton Kliman, a na pretposljednjem Kristjan Staničić. Iza Peđe Grbina na listi SDP-a i koalicije su Mirela Ahmetović i župan Zlatko Komadina. Kada bi se iduće nedjelje održali izbori za Hrvatski sabor, u toj osmoj izbornoj jedinici najveći broj glasova očekivano bi osvojila SDP-ova koalicija, čiju bi listu birao 31 posto ispitanika. Na drugom je mjestu lista HDZ-a, koju bi biralo 19,50 posto ispitanika, a IDS 13 posto.

Izborni prag koji iznosi pet posto prešla bi i lista Možemo sa sedam posto te koalicija Most – Hrvatski suverenisti sa 6,50 posto. Neodlučnih je čak 10,50 posto ispitanika, pokazala je telefonska anketa CroElecto , koju je i ovaj put za Večernji list provela agencija 2X1 komunikacije od 6. do 8. travnja na uzorku od 400 ispitanika. Vrlo blizu praga još su Domovinski pokret s 4,75 posto te Radnička fronta s 4,50 posto. Nešto dalje od praga su Fokus – Republika s 1,75 posto te Umirovljenici zajedno s 1,50 posto. Pretvoreni u mandate, glasovi ispitanika donijeli bi SDP-ovoj koaliciji šest, HDZ-u četiri, IDS-u dva te Možemo i koaliciji Most – Hrvatski suverenisti po jedan mandat. Kao što je sedma utvrda HDZ-a, tako je osma izborna jedinica tradicionalno SDP-ova utvrda pa njihov visok rezultat ne iznenađuje – ističe analitičar Tonči Tadić. Anketa SDP-u predviđa dva mandata manje.

– Da, SDP ipak nema premoćan uspjeh s očekivanih osam mandata, nego tek šest, zbog prelijevanja lijevih glasova prema Možemo i zbog Milanovićevih nadrealnih PR istupa. No osma izborna jedinica je i izborna utvrda IDS-a, koji na ovim izborima stoji jako dobro, odmaknut od SDP-a i u koaliciji sa Socijaldemokratima i PGS-om. HDZ ovdje ne očekuje premoćnu pobjedu, nego podnošljiv poraz, koji može biti manje bolan ako prema sebi koncentrira sve desne glasove, sa što manje rasipanja prema Domovinskom pokretu i Mostu – kaže Tadić.

Listu IDS-a predvodi Dalibor Paus, a odmah do njega je Darijo Vasilić. Koaliciju Fokusa i Republike vodi poduzetnica i bivša predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja. Europarlamentarac Ivan Vilibor Sinčić doletio je iz Bruxellesa kako bi preuzeo čelno mjesto na listi koalicije Domovinskog pokreta i Prava i pravde, dok listu Mosta predvodi Marin Miletić. Možemo je na prvo mjesto stavio Dušicu Radojčić, a Radničku frontu predstavlja predsjednica stranke Katarina Peović, koja je na izborima prije četiri godine sama dobila 5699 glasova. Peđa Grbin tada je bio posljednji na listi SDP-a i dobio je ravnih 17.000 preferencijalnih glasova, najviše u toj izbornoj jedinici. SDP je prije četiri godine na izborima osvojio osam mandata, HDZ četiri, a u Hrvatski sabor ušli su Miletić, prvi s liste Mosta, te Peović, koja je tada bila u koaliciji s Možemo i još nekoliko stranaka.

Rijeka kao smjer

– Ne samo zato što je ovo moja izborna jedinica i moj dom, nego zato što je Rijeka mjesto koje svjedoči kako ovdje život i politika funkcioniraju. To je smjer kojim bi Hrvatska morala krenuti – rekao je Grbin na početku kampanje, koja je simbolično krenula iz Rijeke. Butkoviću na predizbornom plakatu piše "Čovik koji gradi".

– Oleg Butković uvijek ima svoju glavu. Upamtite to. Osam godina govorim o postignućima i projektima. Ako je tko govorio o budućnosti i borio se za ovaj kraj, onda sam to ja – kazao je jučer Butković i dodao da bi volio s Grbinom razgovarati o ostvarenim projektima u toj izbornoj jedinici.

