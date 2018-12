386.563 građana profitiralo od Vladine odredbe, isplaćeno im 964 milijuna kuna

Čak 386.563 zaposlenika profitirala su od Vladine odredbe prema kojoj se neoporezivi dio za nagrade radnicima – božićnice, regres i ostale naknade – povećava s 2500 kuna na 7500 kuna. Koristeći se mogućnošću da neoporezivi dio od 1. prosinca iznosi tri puta više od dosadašnjega, 50 posto više od medijalne plaće te za četvrtinu više od prosječne plaće u državi, ukupno je 31.435 poduzetnika isplatilo svojim radnicima 964 milijuna kuna. Pokazuju to podaci Ministarstva financija zaključno s četvrtkom. Ostaje još obraditi dane do Nove godine te se može pretpostaviti da bi se broj primatelja mogao popeti na okruglih 400 tisuća, a isplata na milijardu kuna.

Poslušali poslodavce

Nakon što je ministar financija Zdravko Marić najavio da će od 1. prosinca ove godine promjenom uredbe o neoporezivim davanjima poslodavaca podignuti neoporezivi dio s 2500 na 7500 kuna, podaci o učincima te odluke premašili su očekivanja. U mjeru je uključen svaki četvrti zaposlenik u Hrvatskoj, a kad se izuzmu državni i javni službenici, koji su dobili “originalnu” božićnicu, ali ne i dodatnu koja ostaje prerogativ poslodavaca koji to mogu priuštiti, praktički svaki treći zaposlenik u realnom sektoru profitirao je od Vladine odluke.

Ministar financija Zdravko Marić smatra da je dobro da su već ove godine otvorili prostor poslodavcima da oni koji to mogu nagrade radnike te da je ovako postavljen model i te kako dobar zato što su poslodavci već prije upozoravali na to da bi takav potez bio dobrodošao, ali i zato što zahvaća veći broj zaposlenika. Naime, znale su se čuti kritike i prijedlozi da se podigne neoporezivi dio dohotka, no takav bi potez ostavio dobar dio ljudi bez dodatnih primanja.

Knjiži se na poseban račun

– Namjera jest ta da što jednostavnijim poreznim propisima omogućimo rast primanja što širem krugu zaposlenih. Upravo neoporezivanje nagrada mogu osjetiti svi. Uostalom, oko milijun i pol ljudi, i čak 70 posto zaposlenih, nije u poreznim škarama pa olakšice ne bi osjetili – nekoliko je puta istaknuo Marić.

Detaljne podatke i kontinuirano praćenje provođenja mjere omogućio je propis da se tih dodatnih 5000 kuna knjiži na posebnom računu. Na tom kontu, naime, nema isplaćenih božićnica i regresa državnim i javnim službenicima te isplata poslodavaca prije stupanja na snagu najnovije mjere. Poseban konto je i “osigurač” protiv moguće zloporabe, na što su upozorili i sami poslodavci – primjerice, da se prethodno ugovoreno ne bi isplaćivalo sada novim pravilnikom, a i nova su prava odvojena od postojećih, kao što su odredbe nekih kolektivnih ugovora o visini božićnica.

Pogledajte i video u kojem politolog Milardović analizira političku 2018.