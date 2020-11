300 respiratora za COVID, 500 za ostale

Kako broj hospitaliziranih raste, raste i broj oboljelih od COVID-19 čiji život ovisi o respiratoru. Jučer je 1191 pacijent s COVID-19 bio na bolničkom liječenju, od toga 112 na respiratoru.

Dan prije na respiratoru je bilo 94 COVID-pacijenata, a prije tjedan dana 57. Potreba za respiratorima među COVID-bolesnicima znatno se povećava, a treba imati na umu da respiratore trebaju i pacijenti u brojnim drugim situacijama intenzivnog liječenja, kod hitnih slučajeva, u anesteziologiji itd.

Po deset dnevno za Dubravu

Od početka pandemije ponavlja se kako imamo 860 respiratora, no varaždinski župan Radimir Čačić jučer je ustvrdio kako ih imamo eventualno 600 te kako je njihova županija izravno nabavila pet novih. S druge strane, još od proljetos ministar Vili Beroš ponavlja kako smo naručili još 250 respiratora u okviru nabave EK, no oni i dalje ne stižu.

Postojeći respiratori premještaju se i šalju iz bolnice u bolnicu ovisno o trenutnim potrebama. Navodno ih je u četiri primarna respiracijsko-intenzivistička centra (KB Dubrava, Infektivna te KBC-i Split, Rijeka i Osijek) raspoređeno nešto više od 300. Ostalih 500 respiratora su u drugim hrvatskim bolnicama, u većoj ili manjoj mjeri su u pogonu u Vinogradskoj, Svetom duhu, Čakovcu...

VIDEO Ministar Vili Beroš: Naredio sam potpunu mobilizaciju zdravstva!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Ljudi se svakodnevno operiraju, stradavaju, imaju moždani, srčani udar... Respiratore koji nisu nužno u upotrebi povlačimo u KB Dubravu, ali naravno da moramo određeni dio ostaviti u tim ustanovama. Nitko nema višak respiratora, preraspodjeljujemo ih u odnosu na potrebe. To ne ide mjerom i brzinom kako bih želio. Netko tko radi kardiokirurške zahvate na Rebru ne zna koliko je opterećenje COVID-pacijenata pa se ponekad libi dati respirator iz svoje sale u Dubravu, ali moramo to napraviti. Stvorio sam plan da se svaki dan po deset respiratora nađe za Dubravu i po potrebi se transportiraju. Nema druge mogućnosti odgovora na ovu krizu. Ili možemo sada reći: neka se svi liječe na respiratorima u intenzivnima po svim bolnicama i dobili smo da u sve intenzivne ulaze i COVID-bolesnici i mogućnost širenja zaraze – kazao je jučer ministar Beroš dodavši da su županu Čačiću jučer upućena tri respiratora.

Ekstremno opterećenje

Beroš je kazao i kako nijedna država nema 300 ili 500 slobodnih respiratora u nekom skladištu koji čekaju da ih se upogoni, pa tako ni Hrvatska od postojećih 860 nema previše slobodnih. Oni su sada u pogonu, ali ćemo se planski iz dana u dan prilagođavati potrebama u Dubravi, Infektivnoj i primarnim centrima u glavnim regionalnim gradovima.

Možda ćemo i mi kao većina drugih zemalja naći pred pitanjem: liječiti COVID ili ne-COVID bolesnike, napomenuo je, a svima moramo dati istu šansu.

– Ja nemam dojam da je sustav krahirao, ako se to dogodi ja ću podnijeti ostavku – poručio je ministar. Iznio je računicu prema kojoj 2500 novozaraženih u danu, znači da će od 7,5% do 10% njih razviti srednju do tešku kliničku sliku, pa ako se hospitaliziraju na 10 dana, trebat će 3750 bolničkih kreveta, a ako budu u bolnici 20-ak dana, to je oko 5000 bolničkih kreveta, što je ekstremno opterećenje. – Sve radimo da se pripremimo na taj tsunami, ne želim plašiti, ali upravo zato radimo centralizaciju COVID-bolesnika – kazao je. A iz KB Dubrave su mu poručili da bolesnike ne liječe kreveti, već ljudi, a ljudi nema dovoljno.