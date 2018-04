19 puta pravomoćno osuđen, a sada je optužen za napad na policajca i prijetnje sucu

Joško Božić Kudrić (36), koji iza rešetaka čeka da mu počne ponovljeno suđenje zbog usmrćivanja Nikole Krmeka (20), zaradio je novu optužnicu.

Ovaj se put tereti za napad na pravosudnog policajca te prijetnje sucu koji mu je sudio, a optužnicu je protiv njega podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.

Božić Kudrić je stari znanac policije i sudstva, 19 puta je pravomoćno osuđivan zbog raznih djela, a i u zatvoru ne miruje, već je sklon incidentima. Jedan od takvih incidenata dogodio se 31. kolovoza lani u 16.40 u splitskom zatvoru na Bilicama. Prema optužnici, Božić Kudrić se tereti da je u ćeliji remetio kućni red zatvora jer se iz ćelije dovikivao s drugim zatvorenikom. Pravosudni policajac ga je opetovano upozorio da to ne radi, a nakon što je pravosudni policajac ušao u njegovu ćeliju, Božić Kudrić se prvo oglušio o naređenje da se odmakne od vrata kako bi se mogla zatvoriti, a nakon toga je objema rukama uhvatio policajca oko vrata.

I Božić Kudrić i policajac su pali na pod, a Božić Kudrić koji je pao preko policajca, na podu je šakom u glavu udario policajca pri tome ga ozlijedivši. Daljani napad spriječili su ostali pravosudni policajci, koji su svladali Božića Kudrića.

Tereti ga se i da je 20. studenog lani, znajući da sudac koji vodi postupak protiv njega, sukladno zakonu otvara i čita njegovu poštu, poslalo pismo svom ocu, koji je bio na odsluženju kazne u drugoj kaznionici te Ivanu Bulju, osuđenom zbog ubojstva Anđele Bešlić. U pismu koje Božić Kudrić poslalo Bulju, naveo je da je sudac koji mu sudu pristran, a napisao je i da strahuje da će tog suca njegov otac ubiti kada izađe iz zatvora. U pismu koje je poslalo ocu Kudrić Božić bio je još konkretniji u svojima prijetnjama sucu.

- Fizički se spremi jer ono što meni treba moramo izvesti pametno. O tome ti ne mogu pričati telefonom, pa mi dođi u posjet da sve dogovorimo. Nađi mi broj od odvjetnika. Ti moraš biti moja produžena ruka. Moramo djelovati. Kada budeš tražio dozvolu za posjet, dobro zapamti kako izgleda predsjednik vijeća, a ja ću ti kasnije reći što ćeš napraviti - napisao je Božić Kudrić ocu.

On je, inače, zbog usmrćenja Krmeka, kojeg je izudarao šakama u vozilu dok su se vozili, bio osuđen na osam godina zatvora, no presudu je ukinuo Vrhovni sud. Od 2003. do nepravomoćne presude za usmrćenje Krmeka bio je 19 puta pravomoćno osuđen zbog razbojstva, napada na službenu osobu, protupravnog oduzimanja slobode...a na izricanju te presude tražio je da ga se pošalje na prijevremeno izdržavanje kazne. Sud je njegovom zahtjevu udovoljio, a u Lepoglavi ga je u veljači 2017. u zatvorskom hodniku prilikom prebrojavanja, nožem ručne izrade izbo Stjepan Maurović, zatvorenik koji je izdržavao kaznu zbog ubojstva Srećka Radića. Maurović je

u prosincu lani nađen mrtav u svojoj lepoglavskoj ćeliji, a Božić Kudrić je nakon što je izboden bio prebačen u BOLS, a zatim je vraćen na Bilice gdje čeka početak ponovljenog suđenja.