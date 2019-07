Na svijet je došao na povijesni dan jer je 'odlučio' malo zakasniti

Iako su svi očekivali da će doći u nedjelju ili najkasnije u ponedjeljak, Tomislav je već tada tvrdoglavo odlučio napraviti po svome i na svijet doći u utorak.

Bilo je to 8. listopada 1991. godine, na datum koji u tom trenutku dok se nalazila u rađaonici tadašnje bolnice Dr. Ozren Novosel u Zagrebu, odnosno današnjeg Merkura, njegovoj majci Jadranki Dujmović nije značio apsolutno ništa. Otprilike u isto vrijeme dok je ona u bolnici proživljavala intenzivne trudove, oko kilometar dalje, u podrumu Inine zgrade u Šubićevoj ulici održavala je sjednica Hrvatskog sabora.

Foto: M. Borkov

Granatiranje Banskih dvora

Bilo je oko 19 sati kada je Sabor donio odluku o raskidu svih odnosa s Jugoslavijom, a taj dan danas se slavi kao Dan neovisnosti. Tomislav Dujmović rodio se sat i pol nakon donošenja te odluke te tako i sam ostao zapisan u povijesnim knjigama kao prva beba rođena u neovisnoj Hrvatskoj.

– Termin mu je bio u ponedjeljak, ali baš tog dana u cijelom Zagrebu oglasile su se sirene za uzbunu, a onda je popodne usred grada odjeknula jaka eksplozija. Ubrzo smo saznali kako su avioni granatirali Banske dvore, a meni se smučilo kad sam pomislila da sam tada mogla biti na putu u rodilište – prisjetila se Jadranka Dujmović, uz opasku kako “nikad nije bila sretnija jer netko kasni”.

Kako je dan nakon Tomislavova rođenja pisao Večernji list, malac je u biti bio pravi veliki dečko težak gotovo pet kilograma i dugačak 54 centimetra. Njegovi roditelji nisu željeli da im doktori otkriju njegov spol prije rođenja, tako da su tog 8. listopada svi skupa nestrpljivo iščekivali prinovu.

– Nitko od ukućana ništa nije želio pitati doktore, samo smo čekali da nam ga donesu, ali moram priznati kako smo se potajice nadali sinu, tako da sad našoj sreći nema kraja. Idem s prijateljima i rođacima ovo proslaviti – govorio je tada Tomislavov otac Tomislav. Ne, nije to neka greška, jer otac i sin zaista nose jednaka imena, ali sin, kako su tada objasnili roditelji, ime nije dobio po ocu.

– Kada smo predlagali imena za njega, u to su bile uključene i Tomislavove starije sestre Ana i Martina. Objema im se jako sviđalo upravo to ime pa su navijale za njega, a mi nismo bili sigurno hoćemo li ga tako nazvati sve dok nam nisu rekli kako je upravo on prva beba rođena u neovisnoj Hrvatskoj. S obzirom na to da se Tomislav zvao i prvi hrvatski kralj, dvojbe više nije bilo, a kada je sve amenovao i njegov djed Drago, koji se u obitelji možda i najviše veselio što je maleni Tomislav prva beba rođena u neovisnoj Hrvatskoj, stavljena je točka na i – objasnila je Jadranka Dujmović novinarima, koji su dan nakon što je rodila “zauzeli” bolnicu kako bi vidjeli i fotografirali Tomislava.

Foto: G. Mehkek

Bio je tih dana prava zvijezda, posjetio ga je i predsjednik Franjo Tuđman, a Tomislavu je za svaki idući rođendan nastavio slati poklone i čestitku. U početku su to bile igračke, a nakon što je postao malo stariji, igračke je zamijenio novac.

Predsjednički pokloni

– Sjećam se da su me zafrkavali nakon što je predsjednik Tuđman umro da više neću dobivati poklone, ali moram biti fer i reći kako mi je i predsjednik Stjepan Mesić nastavio slati darove nakon njega. Inače, svi su veseli kad postaju punoljetni, a ja sam malo tužan jer se bojim da će za nekoliko dana, kada navršim osamnaest, i čestitke prestati stizati – kazivao je Tomislav Dujmović u listopadu 2009. godine u obiteljskom domu smještenom iznad zagrebačkog Maksimira.

Ubrzo je dodao kako je dio s čestitkama šala, a onda je “za ozbiljno” priznao kako se najviše veseli tome što će konačno dobiti vozačku dozvolu. Na pitanje znači li mu danas išta što jer je hrvatski prvorođenac odgovara pozitivno.

– Jako sam ponosan jer sam se rodio na taj dan, volim svoju zemlju. Svaki put kada slavim rođendan, objesim i hrvatski barjak na kuću. Tako radim još od malih nogu, a nadam se da neće proći ni jedan rođendan u mom životu a da to ne učinim – kazao je.