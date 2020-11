VIDEO Kapsula SpaceX-a s četvero astronauta pristala na Međunarodnu svemirsku postaju

Četvero astronauta u svemirskoj letjelici Space X-a u vlasništvu Elona Muska, pristala su u utorak ujutro na Međunarodnu svemirsku postaju (ISS), u prvoj misiji s ljudskom posadom u privatno izgrađenoj svemirskoj kapsuli.

Kapsula SpaceX-a Crew Dragon s četvoro astronauta - troje Amerikanaca i jednim Japancem - pristala je na ISS 27 sati nakon što je lansirana iz NASA-inog centra Cape Canaverala na Floridi.

The hatches are open and NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts Shannon Walker, @Astro_Soichi, @AstroVicGlover, and @Astro_illini are the newest residents aboard the @Space_Station. Welcome aboard! pic.twitter.com/WYwC7jRVQk