Do sada nitko nije uspio: Airbus počinje testirati pogon zrakoplova na tekući vodik

Airbus je objavio da planira jedan svoj A380 za testiranje novih motora na gorivne članke što je u sklopu općeg nastojanja da ta europska kompanija napravi zrakoplov nultih emisija do 2035. godine. Bude li tako, postat će prva svjetska zrakoplovna kompanija kojoj je to uspjelo. Sada predstavljeni koncept visokokrilni je zrakoplov sa stotinu sjedala kod kojega je zanimljivo da ima elisne motore. No, doista se radi o motorima pogonjenima vodikom. I na prvi pogled vidi se da se radi o novim, inovativnim agregatima.



Gorivni članci