Zvijezda OnlyFansa šalje nemoralnu ponudu slavnom sportašu: 'Želim trojku'

Poznati meksički nogometaš koji igra za trenutno vodeću momčad talijanskog prvenstva Napoli, Hirving Lozano, dobio je ponudu kakvih nema puno u životu.

Napadač ponosa Napulja je velika je zvijezda u svojoj domovini. Meksikanci ga obožavaju i gledaju ga kao idola, a sada se našao u centru pozornosti zbog jedne ponude koju je dobio od Jessice Sodi, zvijezde na popularnoj stranici za odrasle OnlyFansu.

Jessica je gostovala u jednom podcastu i tamo je pričala o Lozanu, usput mu je dala jednu ponudu:

- Je li Lozano oženjen? Zapravo me nije ni briga za to, mogli bismo imati i 'trojku' ako je oženjen. Natjerala bih ga da se znoji kao da je na nogometnoj utakmici - poslala je jasnu poruku.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS FILE PHOTO: Sep 24, 2022; Pasadena, California, USA; Mexico forward Hirving Lozano (22) celebrates his goal scored against Peru during the second half at the Rose Bowl Stadium. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/File Photo Photo: Gary A. Vasquez/REUTERS

Prema njenom priznanju, Meksikanac joj još uvijek nije odgovorio na poruke.

