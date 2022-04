Zvijezda Cityja najviše strahuje od Modrića: Luka je još uvijek čarobnjak!

Manchester City i Real Madrid na Etihadu od 21 sat (Arena Sport 1) igraju prvu utakmicu polufinala Lige prvaka, a u tom srazu divova, čovjek odluke mogao bi biti stastom niži od mnogih, statusom iznad svih - Luka Modrić.

Zbog njega, zbog iskustva i tradicije, favorit za prolaz u finale svakako je kraljevski klub, no Pep Guardiola izrazito je motiviran napokon "skinuti kletvu" pa osvojiti željeni trofej s nekim klubom osim Barcelone.

Svakako, bit će to dva jako zanimljiva sraza, u kojima će toliko toga ovisiti ne samo o Karimu Benzemi nego i Luki Modriću, što jasno naglašava Cityjev motor Ilkay Gündogan.

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - Premier League - Manchester City v Tottenham Hotspur - Etihad Stadium, Manchester, Britain - February 19, 2022 Manchester City's Ilkay Gundogan scores their first goal Action Images via Reuters/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Carl Recine/REUTERS

- Luka je još uvijek čarobnjak. Njegova asistencija Rodrygu u prošloj utakmici Lige prvaka ostavila me bez teksta. Način na koji on igra... Uvijek se čini da je smiren i lagan. Kad je osvojio Zlatnu loptu, bio sam jako sretan jer ju je konačno dobio igrač koji igra na mojoj poziciji - kazao je Gündogan i naglasio da je cilj otići u Madrid s pobjedom.

Taj cilj imali su Chelsea i PSG. Dok su potonji uspjeli, raspali su se u Madridu. Aktualni prvaci pak su se raspali u posljednjih deset minuta uzvrata, baš zbog Modrića, koji je bio ta nijansa više na najsvjetlijoj nogometnoj pozornici...

>>> Modrić proglašen najboljim unazad 50 godina