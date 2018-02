Zubčić nakon rezultata karijere otkrio zašto je trebao i bolje

Hrvatski skijaš, 25-godišnji Filip Zubčić je nakon 12. mjesta u kombinaciji na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu izjavio je kako je zadovoljan svojom spustaškom vožnjom, dok je u slalomu očekivao i više.

- Stvarno je OK 12. mjesto. Spust sam dobro skijao, dosta brzo. Zaostatak je bio i dobar s obzirom da sam napravio i jednu pogrešku koja me dosta koštala. Ipak, ušao sam među 30 najboljih što je i bio primarni cilj. Slalom nisam uspio odraditi niti približno onako kako sam zacrtao. Očekuju me još tri utrke, u petak superveleslalom, u nedjelju veleslalom i slalom sljedeći tjedan. Dobro mi idu i superveleslalom i veleslalom pa se nadam da ću u tim disciplinama ostvariti odlične rezultate.

Zubčić je u spustu ostvario 28. vrijeme, dok je u slalomskom dijelu utrke bio osmi. Ukupno je to bilo dovoljno za podjelu 12. pozicije sa Švicarcem Maurom Caviezelom sa 3.08 sekundi zaostatka za pobjednikom Austrijancem Marcelom Hirscherom.

Drugi hrvatski predstavnik u kombinaciji, 31-godišnji Natko Zrnčić-Dim završio je kao 19. sa 4.03 sekunde iza Hirschera.

Austrijanac je nakon utrke apelirao na čelnike Međunarodnog skijaškog saveza (FIS) da ne ukidaju ovu disciplinu već da unutar nje naprave preinake.

- Ne bi bilo dobro ukinuti disciplinu koja ima tako bogatu povijest. Bilo bi bolje, pogotovo tijekom sezone Svjetskog kupa, da se kombinacija sastoji od superveleslaloma i slaloma, a ne spusta i slaloma kao dosada. U tom slučaju za održavanje natjecanja bio bi dovoljan jedan dan, dok su nam sada potrebna najmanje četiri dana zbog obaveznih treninga koje spustaši moraju odraditi - izjavio je Hirscher.

S Hirscherom se složio i srebrni Alexis Pinturault.

- Kombinacija je povijesna disciplina, ona određuje najkompletnijeg skijaša. Bila bi velika šteta kada je više ne bi bilo u programu olimpijskih igara.