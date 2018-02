Brončani je McMorris prije 11 mjeseci imao slomljene kosti

Prvi dan natjecanja u snowboardu obilježio je broj 17. Prvo daskaško zlato osvojio je klinac od 17 godina, a bronce se domogao sportaš koji je prije samo 11 mjeseci doživio težak pad i čak 17 lomova.

Nakon sjajnog početka Nijemaca i tri osvojena zlata, dva u biatlonu i jedno u skijaškim skokovima, Amerikanci su se za svoje prvo zlato morali osloniti na jednog tinejdžera, 17-godišnjeg Reda Gerarda.

A dotični mladac postao je najmlađi olimpijski pobjednik u pojedinačnoj disciplini jer mlađi se zlata domogao jedino finski skijaš skakač Toni Nieminen 1992. godine u Albertvilleu.

Sve je iznenadio u trećoj vožnji

Taj klinac iz Colorada neočekivani je pobjednik u disciplini slopestyle, a izveo je to tako da je u trećoj vožnji (u tom trenutku imao je tek 11. ocjenu) najviše riskirao i oborio s nogu stručni ocjenjivački sud. Suci su ocjenjivali visinu skokova, težinu trikova, mirnoću prizemljenja i originalnost u svemu tome. A Red je ponudio najviše. Nakon senzacionalnog trijumfa, momak je pred novinarima priznao:

– Dok nisam došao u Pyeongchang, ja nisam zapravo ni znao koliko su velike i što su zapravo Olimpijske igre. Odrastao sam gledajući natjecanja u ekstremnim sportovima kao što su Dew Tour ili X Games. Izdanku novih naraštaja sportaša priznanje je odao i jedan od takvih, osvajač srebrne medalje Max Parrot (23):

– Red je vrlo kreativan i, dok se spušta, uvijek ide linijom kojom nitko drugi ne ide i to je učinio i sada. Treće mjesto osvojio je Marc McMorris (24) koji je, zapravo, bio najveća priča dana. Ovaj Kanađanin osvojio je opet broncu, no ova ima puno veću vrijednost od one osvojene prije četiri godine u Sočiju.

Prije samo 11 mjeseci McMorris je ležao u bolnici, u sobi intenzivne njege, spojen na aparate. Dospio je tamo sa 17 slomljenih kostiju, rupturom slezene i kolabiranim plućima pa je nakon osvojene druge olimpijske bronce kazao:

– Moram se uštipnuti jer ja ovdje vjerojatno nisam trebao biti. Pao je u ožujku 2017. i to za vrijeme snimanja dokumentarca o sebi kao o jednom od najtrofejnijih daskaša na snijegu, čovjeku koji je osvojio čak 16 medalja na X igrama. Nakon što se zaletio u dubok snijeg, što ga je katapultiralo u drvo, sav polomljen Marc se trudio ostati budan, no kada je stigao helikopter, sklopio je oči i nije se budio sljedeća dva dana.

U bolnicu je dopremljen sa slomljenom čeljusti i lijevom rukom, ali i s frakturama zdjelice i rebara.

Marc je bio brončani i u Sočiju

– Dok sam ležao nakon pada, pomislio sam da više nikad neću bordati. Zapravo, mislio sam da ću umrijeti. Kada se pak probudio iz svojevrsne dvodnevne kome, od liječnika je zatražio papir i olovku da bi ga priupitao:

– Hoću li ikad više moći bordati? Na njegovu sreću odgovor je bio “da” što je uvelike ojačalo njegovu motivaciju za ono što je uslijedio.

A to je mukotrpan proces oporavka koji je, osim 10 dana u bolnici, sadržavao i šestotjedno uzimanje tekuće hrane i mnoge tjedne fizikalne terapije. No već nakon nekoliko mjeseci Marc je ponovo bio na snijegu, a u studenom je ponovo osjetio slast pobjede na Svjetskom kupu u Kini.

A da je čovjek posebna kova, dokazao je još prije četiri godine, na ZOI u Sočiju, kada je osvojio broncu sa slomljenim rebrom.