Zlatan Ibrahimović o ratu u Ukrajini: Ne želim pratiti to. Fokusiram se na druge stvari

Švedska u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru ove godine igra protiv Češke, a tim povodom pozvan je Zlatan Ibrahimović. Naravno, sama njegova pojava izazvala je podosta pozornosti, a svojim nastupom nije razočarao.

Nije mogao ne osvrnuti se na rat u Ukrajini jer pobjednika večerašnjeg dvoboja čekaju Poljaci, koji su prošli dalje jer je njihov protivnik Rusija suspendiran.

- Jako je teško govoriti o ratu. Svoju poruku prenosim kroz nogomet. Igrat ćemo nogomet i probat ćemo tako širiti energiju i ljubav. Tragično je ovo što se danas događa. U 2022. bismo trebali normalno rješavati stvari, a ne da prolazimo kroz ratove u kojima ljudi moraju patiti zbog stvari zbog kojih ne bi trebali. Upravo smo prošli pandemiju, izašli iz nje i počeo je rat - istaknuo je Zlatan i dodao:

- Želim biti pozitivan, dijeliti mir i ljubav. To je ono za što se zalažem i nadam se da će doći što prije. Gasim televiziju i ne pratim medije. Rečeno mi je što se događa, ali ne pratim to. Nadam se da će se to riješiti, ali ne želim to pratiti. Ja sam protiv rata, ali fokusiram se na neke druge stvari.

