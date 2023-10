Željko Sopić: Livaja je najbolji u ligi uz Pjacu i Petkovića, a derbi je bio negledljiv

Rijeka će ovog vikenda, točnije u subotu od 18 sati i 30 minuta, u 11. kolu HNL-a na svojoj Rujevici u Jadranskom derbiju ugostiti Hajduk. Kad pogledamo trenutno stanje na ljestvici, dvoboj je to prve i druge momčadi lige.

Hajduk je prva momčad lige s 21 bodom iz devet utakmica, dok Rijeka s istim brojem utakmica ima dva boda manje. Trener Riječana Željko Sopić najavio je veliku utakmicu koja je pred njim i njegovom momčadi, a prvo je na dnevnom redu bio jedan mali ispravak.

- Moram se odmah na početku ispraviti jer su mene ispravili ljudi iz kluba. Zadnji put sam rekao da pola Rijeke živi za Jadranski derbi. E sad se ispravljam, čovjek mi je lijepo objasnio: cijela Rijeka živi za ovu utakmicu - počeo je Sopić, pa zatim, krenuo u najavu samog dvoboja:

- Najvažnije je da u subotu ne podlegnemo, uvjetno rečeno, pritisku tribina. Nego da odigramo svoju utakmicu, damo sve što imamo i uzmemo tri boda. U principu, to je to. Jer bez obzira na taj veliki pritisak, ovo je tekma u kojoj u igri nisu više od tri boda. Tek je 11. kolo, dakle neće ovaj derbi ništa odlučiti. Onaj koji će bolje proći bit će zadovoljniji, ali jako je još puno do kraja i ja na to samo tako gledam.

Hoće li za utakmicu protiv Hajduka, uzevši u obzir samu veličinu utakmice i njezinu važnost za trenutno stanje na ljestvici, biti posebna psihološka priprema?

- Naravno da ću sa igračima, sa dosta njih i u četiri oka, porazgovarati o specifičnostima ovakve utakmice, dosta je tu mladih i onih koji će prvi puta igrati Jadranski derbi, ali s druge strane ove su utakmice za koje se živi i jedino ne treba na teret igrača stavljati dodatni teret. Na igrače ću prenijeti moje mišljenje i moj feeling, a to je da ja nekog prevelikog pritiska niti imam, niti ga osjećam. Utakmica kao i svaka druga, u smislu da ja kao trener u svakoj pa i ovoj protiv Hajduka želim pobijediti. A dečki su spremni, jako dobro rade i Rijeka vjeruje u sebe.

Dobio je Sopić i pitanje hoće li navijačke tenzije na relaciji Rijeka - Hajduk imati ikakav utjecaj na igru i kakvo je njegovo mišljenje na cijelu tu temu.

- Ne mislim da će se to prenijeti na travnjak. To sam govorio dok sam bio igrač, a i sada ću. Onaj tko je platio ulaznicu ima pravo vikati što hoće. Što ja mislim o tome, to je druga stvar. Najvažnije je da momčad bude izolirana od toga. Kao igrač igrao sam na sto ili ne znam koliko stadiona i kao trener vodio utakmice. Nisam svaki put bio sretan kako su se navijači protivničke, a nekad i moje momčadi ponašali. To je tako, to je dio folklora i s time živimo - odgovorio je.

Trener Sopić za derbi utakmicu protiv Hajduka neće moći računati na nekoliko nogometaša iz svojeg kadra.

- Petrović i Čabraja već neko vrijeme, a vidjet ćemo hoće li i za koliko biti spremni Galešić i Grgić koji su pod upitnikom te Danilo Veiga koji zbog distorzije zgloba zarađenoj na jučerašnjoj maloj probi s juniorima vjerojatno neće biti spreman za subotu.

Prokomentirao je i svojeg suparnika, momčad Hajduka.

- Dobro, ljudi su prvi na tablici od 2. ili 3. kola. Zasluženo su tamo. Imaju individualnu kvalitetu Livaje koji je uz Pjacu i Petkovića najbolji igrač naše lige i puno se toga vrti oko njega. Dolaskom Uremovića dobili su na stabilnosti obrane. Momčad su koja ne teži gracioznosti u igri nego igraju na rezultat, a cilj opravdava sredstvo. A što se tiče zadnje utakmice, Hajduk - Dinamo, to je bilo, a negledljivo. Ništa novo kad su takve utakmice u pitanju.

Za kraj je Sopić upitan bi li eventualna pobjeda Rijeke protiv Hajduka bila dodatan motivacijski zamah za nastavak prvenstva.

- Ma da, naravno da bi bila, ali ljudi ima još stvarno jako puno do kraja prvenstva, a kako kaže jedan moj prijatelj: 'Na kraju se mrtvi broje'. Tablica je uvijek realna, a pogotovo na kraju. A do kraja je još jako, jako dugo. Ovo je samo jedna od 36 epizoda u seriji zvanoj HNL - zaključio je Sopić.

