Želite ispasti iz lige? Zovite njega! Upravo je ispao treći put u tri sezone, podatak je bizaran

Prema pisanju njemačkog Bilda, njemački nogometaš Dominic Baumann proživljava zaista neobičnu sudbinu – tri ispadanja iz lige u tri uzastopne godine, što je bilanca koja se rijetko viđa čak i u profesionalnom nogometu. Iako je poznat kao pouzdan strijelac, ovaj napadač je u posljednje tri sezone doživio tri ispadanja iz 3. Lige, i to s tri različita kluba. Nevjerojatno zvuči podatak da je Baumann, unatoč konstantno dobrim golgeterskim učincima, ispadao s FSV Zwickauom (2023.), Hallescher FC-om (2024.) te sada i sa Sandhausenom. Ono što ovu situaciju čini još bizarnijom jest činjenica da je ovaj 30-godišnjak u svakoj od tih sezona ispadanja za svoje klubove redovito postizao dvoznamenkasti broj golova. Za Zwickau je zabio 14 puta, za Halle 15, a trenutno je na brojci od 12 pogodaka za Sandhausen. Ironično, svoj posljednji ovosezonski gol postigao je u sudačkoj nadoknadi za pobjedu 3:2 protiv Erzgebirge Auea, no ni to nije bilo dovoljno da se spriječi novo ispadanje njegovog tima.

Kako je moguće da napadač koji iz godine u godinu pruža dobre osobne partije doživljava ovakvu sudbinu? Baumann je u razgovoru za Freie Presse pokušao objasniti svoja osjećanja: "Što da radim? I ja sam samo čovjek. Ovo je momčadski sport i uvijek se trudim odraditi svoj dio posla. Na kraju se s tim moram sam nositi. Unatoč svemu, svaki put izađem na teren i dam sve od sebe." Vidno pogođen situacijom, dodao je: "Žao mi je zbog svih, naravno i zbog moje obitelji. Ovo je za njih teška i opterećujuća situacija."

Ovo posljednje ispadanje stavlja Baumanna pred još jednu neizvjesnu budućnost. Nije mu ovo prvi put da se suočava s takvim izazovima; s Würzburger Kickersima je 2021. godine doživio promociju u 2. Bundesligu, da bi odmah potom iz nje i ispao. Nakon toga uslijedio je prelazak u Zwickau, pa nakon njihovog ispadanja u Halle, a sada, nakon samo godinu dana u Sandhausenu, prijeti mu nova promjena klupske sredine.

Iako je njegova golgeterska statistika neupitna i iznad svakog prigovora, Baumannu se sve više lijepi etiketa "igrača koji donosi nesreću" ili "igrača koji ispada". Otvoreno je pitanje hoće li nastaviti karijeru u 3. Ligi ili će možda potražiti novi početak u Regionalligi. U Sandhausenu bi se uskoro trebali održati razgovori s klupskim čelnicima o njegovoj daljnjoj sudbini. Baumann, koji se kao profesionalac razvio u Dynamu iz Dresdena prije nego što je prešao u redove 1. FC Nürnberga, trenutno ne želi spekulirati o svojoj sportskoj budućnosti. Možda će njegov sljedeći klub biti onaj u kojem riječ "ispadanje" neće imati nikakvu ulogu i gdje će konačno moći prekinuti ovaj nevjerojatni niz.