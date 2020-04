Želio je igrati u napadu, ali u Šibeniku su rekli: Ti ćeš biti vratar!

Slavili su mladi nogometaši Dinama Renata Josipovića (18) nakon što je s dva obranjena udarca s 11 metara odveo plavu momčad u osminu finala Lige prvaka mladih. A onda su isto morali ponoviti i u Münchenu kad je ‘poskidao’ jedanaesterce igračima Bayerna.

Nažalost, prekid nogometnih natjecanja zbog koronavirusa možda će najviše pogoditi mlade igrače trenera Igora Jovićevića.

Ti fakini trebali su na glavnom maksimirskom stadionu igrati u četvrtfinalu protiv Benfice, boriti se za final-four u Nyonu, a sada čekaju i pitanje je hoće li se to natjecanje uopće nastaviti.

No bit će za te dečke još prilika, pokazali su da imaju kvalitetu i dosta njih uskoro ćemo gledati u prvoj momčadi Dinama. Među njima i spomenutog vratara Renata Josipovića, dečka koji je rođen 2001. godine u Šibeniku.

No on je igrom slučaja, odnosno zbog dobrog oka trenera Ive Šupe starijeg, postao vratar iako je došao sa željom da bude igrač, napadač.

Neka sutra dođe supruga...

– Da, moj tata mu je rekao da neće biti napadač, nego golman – kazao nam je Ivo Šupe mlađi, koordinator nogometne škole Šibenika koji je svjedočio odlasku tog mladog dečka iz Šibenika u Dinama.

A stariji Šupe, koji je već nekoliko godina u mirovini, odmah se sjetio tog dečka i ispričao nam kako je sve to išlo na putu od Josipovića napadača do Josipovića golmana.

– Ja sam ga izmislio kao golmana. Josipovićev nastavnik iz škole rekao mi je za njega, da dečko želi biti napadač. No, dok bih slagao prepone, čunjeve i ostalo, vidio sam ga na golu, vidio kako čudesno ide za loptom. Pitao sam ga bi li bio vratar, ali nije mi mogao odgovoriti, rekao je da mora pitati tatu. Rekao sam mu da dovede oca, a on me ‘napao’ da mu hoću uništiti sina. Rekao sam mu da su svi očevi isti, neka mi drugi dan pošalje svoju suprugu.

I došla je Renatova mama, malo sam je ‘obradio’, rekao kako mame više vole svoju djecu, da im žele sve najbolje, a da tate samo žele od sinova napraviti ono što oni sami nisu uspjeli. Rekao sam neka jedno vrijeme proba braniti pa, ako se tu ne bude vidio, lako se vrati na igračku poziciju. I eto drugi dan Josipovića s rukavicama, ha-ha! – rado se sjetio te priče stariji Ivo Šupe koji i danas prati kako Renato brani, gledao je utakmice Lige prvaka mladih, gledao je i prvu momčad Dinama i svoje Šibenčane Ademija i Điru u plavom dresu.

– Điru sam iz Skradina doveo u Šibenik za četiri lopte – veli Šupe stariji i dodaje:

– I kada smo igrali protiv Dinama, moj sin bio je trener Šibenika, ljudi iz Maksimira snimili su Josipovića i Điru i eto ih u Dinamu. Pratim ih, Josipović doista sjajno brani, veliki je talent – zaključio je stariji Šupe, kroz čije su ruke prošli brojni igrači Šibenika, brojni su završili u Dinamu, Hajduku....

U Šibeniku su navodno zamjerili Josipoviću i Dinamu zbog odlaska nadarenog klinca, nitko im se nije javio. No jednom je prilikom mladi Josipović rekao:

– Nije baš tako kako se priča, ali nije ni važno.

– Nema tu nikakve priče, riječ je o jako pristojnom i dobro odgojenom dečku koji dolazi iz jako fine obitelji – kazao je Šupe stariji.

Kako bilo, dečko je stvarno sjajno napredovao. Gledali smo ga na pripremama prve momčadi s Bjelicom u Turskoj, prošle zime vidjelo se da je još klinac, da je talent, no da je pred njim još puno rada.

No onda je sve više počeo braniti, očito i dobro radi, prvi je vratar juniorske momčadi, prvi vratar u Ligi prvaka mladih, a ove je zime u Rovinju odradio još jedne pripreme s prvom momčadi. Možda mu je i to koristilo u napretku, naučio se na snažne udarce igrače prve momčadi.

– U svakom mi slučaju puno znači provesti dva-tri tjedna s prvom momčadi, raditi s golmanima kakvi su Livaković i Zagorac – kazao je između dviju nokaut-utakmica Lige prvaka mladih.

Tu su još i Šemper i Horkaš

Njegov prethodnik u ovom natjecanju Dinko Horkaš, sada na posudbi u Zrinjskom, također je sjajno branio udarce s bijele točke.

– Horkaš je bio majstor u tome, nemam ništa protiv da i ja budem prepoznatljiv po tome. Na penale gledam ovako: u startu sam u prednosti jer nitko ti ništa neće reći ako ne obraniš, a ako obraniš, onda je super, tako sam u startu u povoljnijem položaju od pucača – govorio je Josipović pred kojim bi mogla biti lijepa karijera, iako je konkurencija strašna.

Uz Livakovića i Zagorca, Dinamo još ima i Šempera koji je na posudbi u Chievu, Horkaša u Zrinjskom. Josipoviću nije ni 19 godina, a talenta ima, očito i volje za rad. Dalje je sve na njemu.