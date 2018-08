Zekić otkrio zašto je napravio nesportski potez o kojem se priča

Osijek se od Europe oprostio remijem 1:1 na Ibroxu protiv Rangersa. No, dan nakon na 'Otoku' malo tko priča o utakmici, već je glavna tema potez trenera Osijek Zorana Zekića koji je snimljen je kako pokazuje srednji prst. Ne zna se kome, no Škoti tvrde Rangersovim navijačima i zbog toga od Uefe zazivaju kaznu za stratega bijelo-plavih.

- Ispričavam se na neprimjerenom ponašanju, ali poznajete me već. Znate da sam emotivan. Igrati utakmicu na stadionu gdje su vam najveći 'protivnici' atmosfera i 50.000 suparničkih navijača ne ostavlja čovjeka ravnodušnim. Fascinira, ali ne plaši, pa su njihova neumjesna dobacivanja nakon utakmice izazvala moju neprimjerenu reakciju. Bilo je to u trenucima vrućeg srca i vruće glave, prvenstveno uslijed informacije da su prije susreta ozbiljno napadnuti naši navijači u gradu! Glava se potom ohladila, srce i dalje ostaje vruće, idemo dalje - oglasio se Zekić priopćenjem, hladne glave jutro nakon Ibroxa.

