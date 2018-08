Zekićev potez šokirao Škote! Izjava Gerrarda o Osijeku će odjeknuti

Osijek ipak nije uspio napraviti čudo, na Ibroxu su odigrali 1:1 protiv Rangersa i oprostili se od Europe za ovu sezonu.

- U prvom poluvremenu odigrali smo dosta dobro, imali nekoliko šansi, bilo je otvoreno i neizvjesno. No, nakon što smo početkom nastavka primili gol, pali smo, a izjednačili smo prekasno da napravimo nešto više - rekao je trener Osijeka Zoran Zekić pa nastavio:

- Činjenica je da smo svoju šansu za prolazak propustili u prvoj utakmici, kao i da nam jako nedostaju Boban, Grezda, Ejupi...

Inače, Zekić je na Ibroxu šokirao Škote pokazavši srednji prst navijačima Rangersa. Njegov potez osudili su škotski mediji, a kako ga je uhvatila kamera, može očekivati i kaznu Uefe.

Osijek manager Zoran Zekic gives middle finger to Rangers fans following Europa League exit at Ibrox https://t.co/oBtHucoPig pic.twitter.com/xdJ3NoBlyE