Zašto smo izgubili od Argentine? Dalić je bio prisiljen posegnuti za blasfemičnom idejom

Ne treba ni za čim žalim nakon ispadanja od dvostrukog svjetskog prvaka Argentine predvođene genijalnim Messijem; ni za porazom, ni za neobranjenim srebrom iz Rusije, ni za Zlatnom loptom. Plasman u polufinale Svjetskog prvenstva grandiozan je uzlet, a naša bajka priča u Kataru još nije završena: bitka za treće mjesto nije nikakva utješna nagrada, nego izazov i te kako vrijedan još jedne, posljednje runde muke, truda i odricanja. Vatreni, vi to možete!

A poraz od Argentine? Naime, koliko su prezentacije Hrvatske bile istinski golgeterski produktivne na ovome turniru, na kojemu je Hrvatska u pet prethodnih utakmica ostvarila samo jednu pobjedu u 90 minuta, nad Kanadom, njezin plasman u polufinale može se smatrati čudotvornim uspjehom. Oni su opet nadmašili sva naša očekivanja i sve nas zadivili svojim karakterom, mentalnom čvrstinom, vječito nasmijanim gardom pobjednika.

Veliki rezultat na Svjetskom prvenstvu oduvijek je bio uvjetovan nazočnošću vrhunskoga napadača. To je kod nas nekada bio Šuker, poslije njega Mandžukić, Belgijcima je to u Rusiji bio Lukaku, Englezima Kane, Francuzima Giroud...

Hrvatska na žalost takvu klasu od Mandžinoga umirovljenja više ne posjeduje, a Petkovićeva eksplozija protiv Brazila bila je samo kratki, zaglušujući i zasljepljujući bljesak. U nedostatku boljih rješenja, Dalić je tako dva puta bio prisiljen posegnuti i za blasfemičnom idejom o Kramariću kao središnjem napadaču. To nije prošlo protiv Maroka, a kako bi onda moglo proći protiv betonski čvrste Argentine?

No, gledajući širi kontekst te klimave napadačke konstrukcije, dolazimo zapravo do fenomenalnoga zaključka: Hrvatska je toliko moćna, snažna i kapacitirana na drugim pozicijama da i bez opipljivoga, dojmljivog doprinosa napadača još uvijek oduševljava cijeli svijet i nepogrešivo ostvaruje sve svoje ciljeve: ona kontinuirano odlazi na velika natjecanja, periodično na njima briljira, sada će se boriti za treće mjesto na svijetu, a za pola godine i za naslov pobjednika prestižne Lige nacija. Hrvatska, kakva god bila, uvijek ima onaj pobjednički 'drive' i mentalitet – mi možemo protiv svakoga! Koje su to glave, ha!? Nenadmašne!