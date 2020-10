Zarađivao je milijune, tražilo ga je pola svijeta, a danas se bavi nečim što će vas iznenaditi!

Odnedavno umirovljeni kolumbijski nogometaš Jackson Martinez (34) prije samo pet godina bio je jedan od najpoželjnijih napadača na nogometnom tržištu, a danas se bavi jednim vrlo zanimljivim poslom, hobijem, kako god hoćete.

Martinez je, podsjetimo, iz redova meksičkog Jaguaresa 2012. stigao u Porto. Tamo je proveo tri sezone, a u sve tri je s lakoćom pokupio nagradu za najboljeg strijelca portugalske lige. Eksplodirao je, pak, u sezoni 2014./2015. u kojoj je postigao čak 32 pogotka te je u jednom periodu bio najpoželjniji napadač svijeta na europskom tržištu.

Njegove usluge je uspio 2015. pridobiti Atletico Madrid, i to za 37 milijuna eura. No, u Madridu se nije dobro snašao te je već iduće sezone otišao u kineski Guangzhou za još veću odštetu, 42 milijuna eura.

Ni u Kini se nije baš naigrao dobrih utakmica budući da su ga počele mučiti ozljede stopala. Točnije, odigrao je samo deset utakmica. Nije se snašao ni u portugalskom Portimonenseu, pa je odlučio završiti profesionalnu karijeru.

"Ova bol mi ne dozvoljava ni spavanje. Boli me nakon svakog treninga, svaki put kada odem spavati. Gotovo svake noći se probudim oko 3 ili 4 sata ujutro. Probudi me ta neugodna bol u stopalu. Traje uglavnom nekoliko minuta i odjednom prestane te uspijem uhvatiti san", rekao je Martinez u razgovoru za Record za vrijeme svojeg igranja u Kini, te dodao:

"Treninzi mi nisu nimalo lagani. Ne mogu trenirati dva ili tri dana zaredom. Volio bih to, volio bih normalno trenirati svaki dan, ali doktori i fizioterapeuti su mi rekli da to jednostavno nije moguće. Radim po posebnom programu. Najlakše bi bilo odustati od svega, ali to ne želim, iako je ovo svakodnevna borba", poručio je tada Kolumbijac, koji je za svoju nacionalnu selekciju odigrao 40 utakmica i upisao osam pogodaka.

Nakon rano završene karijere Martinez se posvetio pisanju i skladanju katoličkih hip-hop pjesama. Već je objavio jedan cijeli album, a na redu je i drugi. Ispod teksta pogledajte njegov spot.