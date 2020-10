Plakat će navijači Liverpoola za njim: Lovrenov 'eurogol' s 30 metara o kojem svi pričaju

U prvom kolu grupne faze ovosezonske Lige prvaka, Lovrenov Zenit je bio veliki favorit protiv Club Bruggea, no belgijski sastav je uzeo tri boda, a pobjednički pogodak gosti su zabili u trećoj minuti sudačke nadoknade unatoč sjajnoj predstavi hrvatskog reprezentativca zbog koje će sigurno navijači Liverpoola povikati: ''Dejane, vrati se!''

Belgijski prvak je poveo u 63. minuti golom Emmanuela Dennisa. Charles de Ketelaere je dva puta pucao iz blizine, no oba puta je loptu blokirao Jaroslav Rakitski. Ipak, treći pokušaj Emmanuela Dennis je završio u ruskom golu. Domaćin je imao velikih prigovora traživši prekršaj Dennisa u začetku akcije, no francuski sudac Benoit Bastien je pokazao na centar.

Ipak, Zenit je izjednačio u 74. minuti, a najzaslužniji za pogodak bio je Dejan Lovren.

Hrvatski reprezentativac je prvi put u karijeri opalio sa više od 25 metara, fantastično je 'našiljio' loptu prema golu, ali ona je pogodila u stativu te se od leđa gostujućeg vratara Ethana Horvatha, koji joj je promijenio putanju, odbila u gol.

Zbog autorskih prava ne možemo objaviti videozapis Dejanovog gola. Video možete pogledati OVDJE.

🚀 Dejan Lovren with a long-distance screamer as Club Brugge goalie deflects it into the net! However, Lovren's @fczenit_en loses the #UCL group stage opener (2:1).#BeProud #Vatreni🔥 https://t.co/kBIuYv7rGx