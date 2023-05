Za Bišćana i Šimića tek počinje najteži posao. Plavi su deficitarni na tri mjesta, evo što im treba

Remijem u Splitu (0:0) Dinamo je, a još su četiri kola do kraja, osigurao novi, 24. naslov prvaka u HNL-u. Posložilo se da su plavi pred punim Poljudom, baš u dvorištu svog jedinog ozbiljnijeg pratitelja stigli do tog matematičkog ostvarenja. Dobro, nisu plavi briljirali protiv Hajduka kao u dvije ovosezonske maksimirske utakmice kad su ih ozbiljno nadigrali i uvjerljivo s 4:1 i 4:0 pobijedili, ali odigrali su taktičku utakmicu u kojoj je na obje strane bilo jako malo prilika.

Bišćan: Mladi će dobiti šansu

No ovo što je Bišćan napravio u svojih pet utakmica na klupi Dinama bio je "mačji kašalj" u odnosu na posao koji čeka njega i klupsku Upravu, prije svega Darija Šimića koji će s trenerom crtati momčad za novu sezonu. No prvo treba odraditi još četiri utakmice u HNL-u, s Osijekom i Rijekom u gostima, sa Šibenikom i Goricom kod kuće. Bišćan može sve izgubiti i bit će prvak, ali treba ostati ozbiljan i u te četiri utakmice jer sastaje se s momčadima koje se bore za Europu (Rijeka i Osijek) i za ostanak (Gorica i Šibenik) te će i svojim izvedbama krojiti rasplet.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U isto vrijeme u te četiri utakmice Bišćan ima priliku znatnijom minutažom testirati igrače koje je malo koristio ili klince koji su perspektiva Dinama i koji su dosad malo igrali, a više popunjavali zapisnik. I sam trener Dinama najavio je da će tako biti:

– Sigurno da će novi mladi igrači dobiti šansu. Dobit će dobru minutažu i to me veseli jer ću vidjeti tko i koliko može dati. Kvalitete imaju, to se vidi na treninzima, a mi im moramo omogućiti prostor za igranje.

Čačić, koji je vodio plave u više utakmica u ovoj sezoni, i Bišćan koristili su usluge petorice juniora. Fran Topić upisao je pet nastupa, a u Splitu startao u udarnih jedanaest, potom Gabrijel Rukavina četiri, a Toni Majić, Moreno Živković i Jakov Gurlica po jedan. U zapisniku utakmice u HNL-u još su bili Fran Tomek, Luka Lukanić, Luka Vrbančić i Marko Brkljača.

Dakle, Bišćanov posao je do kraja ove sezone vidjeti mogućnosti tih mladih igrača i odlučiti koje će u kadru prve momčadi zadržati i na ljeto. Doduše, sigurno će većina njih krenuti u pripreme za novu sezonu i tako se još pokušati dokazati. No za Bišćana i Šimića još je važnija dodatna selekcija, odnosno osnaživanje momčadi.

Po onome što smo mogli vidjeti u ovoj sezoni, posebice u proljetnom dijelu, plavima treba još jedan stoper i jedan lijevi bek, a treba im i još jedna špica. To se pokazalo sad kad je Petković bio ozlijeđen, Drmić je teško mogao sam nositi teret u svim utakmicama i uz mladog Topića treba im još jedan pravi napadač, da ne govorimo koliko im je nužan ode li kojim slučajem Bruno Petković ovog ljeta, o čemu se neprestano nagađa. Nemojmo zaboraviti da se njegov odlazak, kao i još nekog stožernog igrača, može dogoditi kas se već ozbiljno zagazi u novu sezonu i na to Dinamo treba biti spreman i unaprijed osnažen.

Vrtoglave cijene pojačanja

No napadači su skupi, a oni koje plavi ciljaju i preskupi. Riječ je o igraču Rijeke Matiji Friganu i napadačku Krznarova Maribora Žanu Vipotniku. No problem je cijena od oko pet milijuna eura, a to plavi neće platiti. Ne uspiju li sniziti cijenu, teško da će se ti transferi dogoditi. Vjerujemo da Šimić u svojoj bilježnici ima još pokoje rješenje, no morat će dobro vagati s obzirom na iznos koji mogu potrošiti i kvalitetu koju mogu dovesti, a da bude pojačanje za Dinamo.

Kao kod Vipotnika i Frigana, kad je o napadačima riječ, slično je i s plemenitim, a mladim igračima sredine terena, kakvi su uvijek dobrodošli u Maksimir. Spominju se lokosi Kačavenda i Stojković, no s Kajzerice su poslali signal da u paketu koštaju 11 milijuna eura.

Bišćan i Šimić moraju još do kraja sezone dobro skautirati svoje igrače na posudbama i procijeniti jesu li za Dinamo sazreli Sandro Kulenović u Lokomotivi, Marko Tolić u Mariboru, Antonio Marin i Roko Janković u Rijeci ili Mahir Emreli u Konyasporu kao igrači koji bi se mogli naći na popisu Igora Bišćana za daljnji rad u Maksimiru. Sigurno to neće biti lako posložiti, pogotovu uz pitanje tko će se prodati ovog ljeta jer to zacijelo donosi nove akcije za dovođenje novih igrača za sezonu koja će zbog novog formata Lige prvaka od 2024. biti još važnija od ove.

Baš zato je za Bišćana ovo ključno vrijeme, dosad je o tome svakodnevno razgovarao sa Šimićem, ali fokus mu je bio na osiguravanju naslova prvaka. Sad kad je trofej osiguran, kad se zna da će plavi u kvalifikacije za Ligu prvaka, bacit će se više na taj dio posla planiranja za novu sezonu. Ono što je sigurno, u novu sezonu neće i ne može ući s ovako malim kadrom koji mu je ostavio Čačić.